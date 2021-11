Con todo y boa, Anitta se disfraza de Britney Spears y causa sensación con su look de rubia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Anitta siempre se ha distinguido por sus originales y sexys atuendos, pero ahora fue más allá, pues con motivo del Halloween se decidió a adoptar el look y vestuario de Britney Spears en su memorable presentación de los VMAs de MTV en 2001. Luciendo espectacular de rubia, la cantante brasileña cuidó hasta el más mínimo detalle y hasta incluyó una boa en su disfraz, sólo que se trataba de un peluche y no una de verdad, como la que cargó en sus hombros la princesa del pop hace 20 años.

Anitta ha obtenido más de un millón de likes por esas fotos que publicó en Instagram, pero no fue su único disfraz para las fiestas; también se mostró como una sexy pantera rosa, usando un enterizo con cola y orejas incluidas que resultó todo un éxito. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta es una estrella de la música urbana, y en una fiesta a la que acudió este fin de semana en Nueva York dejó ver su admiración por otra exponente del género, la reguetonera Karol G, usando una bandana, una pañoleta como top y jeans desgarrados, sin olvidar la cabellera azul, ahora tan característica de la colombiana. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

