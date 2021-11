Así ganó Alicia Machado pase a la final en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado ha sido una de las participantes más polémicas dentro de “La Casa de los Famosos“. La ex Miss Universo no ha sido para nada un mueble en el reality show de Telemundo, término que se usa para describir a alguno de los participantes que no hacen mucho dentro de la casa.

A días de la gran final y con una eliminación más, el juego está más rudo que nunca. Para esta semana, ya no habrá líder de la casa y se ha clausurado la habitación del líder. Lo que si hubo fue una prueba para determinar al primer finalista de la temporada ya que este ganador tendría inmunidad en las próximas nominaciones de la casa.

Con un juego bastante entorpecido, los habitantes tendrían una botonera frente a ellos donde tendrían que elegir un color. El color correspondía a diferentes figuras en una pantalla gigante frente a ellos. En cada ronda, cada concursante tendría que determinar cual figura tenía la área más grande.

Al inicio la botonera no servía o los participantes no supieron como usarla. Pero ronda a ronda, salía eliminado un habitante. Al final quedaron Gisella Aboumrad y Alicia. Un primer intento se frustró porque nuevamente la mecánica detrás de la botonera no funcionaba como debía funcionar.

Sin embargo, en el segundo intento, Alicia presionó el botón azul, el color correcto de la figura más grande. Fue así como Alicia se convirtió en la primera finalista del programa. La felicidad en la Machado fue lo más y le dedicó su triunfo a su hija, su mamá y a su papá que la ve desde el cielo.

La única participante que se vio genuinamente emocionada con el gane de Alicia fue Manelyk González. Los demás no se miraban muy contentos ya que quedan en riesgo de ser nominados y salir eliminados el próximo lunes.

Alicia ya no se tendría que preocupar por las nominaciones ya que tiene inmunidad. Los demás participantes nominarán el jueves y quienes salgan nominados estarán a la merced de los votos del público. El lunes 8 de noviembre saldrá el último habitante que se quedará a una semana de la gran final.

¡Revive aquí el triunfo de Alicia Machado!

