Héroe: Con el bate del cubano Jorge Soler Bravos de Atlanta se lleva el título de la Serie Mundial luego de 26 años

Una noche que quedará enmarcada para la historia de la Serie Mundial se vivió este 2 de noviembre, luego que los Bravos de Atlanta se alzaran con el título del Clásico de Otoño al vencer a los Astros de Houston en su casa con un marcador de 7-0.

El encuentro tuvo como principal protagonista al jardinero Jorge Soler, quien con un cuadrangular impulsor de tres carreras puso arriba a los Bravos en la parte alta del tercer episodio. Batazo que reavivó el sueño de hacerse con el tan anhelado título que no habían podido colgarse desde hace 26 años.

Los Bravos llegaron al sexto juego de la serie con una ventaja de tres juegos ganados sobre los dos que consiguió Houston. Aunque el partido cinco lo ganaron los astros 9-5 en Atlanta, los Bravos iban por todo para el encuentro de este martes, y así quedó demostrado en el el Minute Maid Park.

Todo inició justamente con el estacazo de Soler, quien rápidamente puso arriba a su equipo por tres carreras, envión suficiente para desmotivar a Houston e impulsar a Atlanta.

Pero como si fuera poco anotar un home run en el juego decisivo del Clásico de Otoño, para Soler también significó su tercer cuadrangular en un juego de la Serie Mundial.

Para emular la acción del cubano llegó Dansby Swanson, quien se encargó de mandar a las gradas otra pelota y sumar dos carreras más, poniendo las acciones 5-0 cuando se disputaba la parte alta del quinto inning.

Para tratar de parar el frenético daño de los Bravos el equipo de Houston cambió al lanzador Cristian Javier, quien le dio la pelota a Blake Taylor. Sin embargo, esto no sirvió de mucho, pues en ese mismo quinto episodio Freddie Freeman se lanzó un doblete remolcador que acentúo aún más la pesadilla de los locales.

Los Bravos escribían su nombre en el libro de la Serie Mundial, y parecía que poco podía hacer Houston para revertir el marcador. El pitcheo de Atlanta fue impecable y no le dio opciones a los bateadores de los Astros.

Max Fried tuvo una increíble labor de seis entradas, en las que solo permitió cuatro hits y logró ponchar a seis bateadores de Houston. Sin duda, una noche mágica para él.

Además, provocó dos roletazos para dobleplay, que hicieron más llevadero su labor. El trabajo de Fried le permitió convertirse en el primer lanzador en conseguir una victoria de ese tamaño en toda la historia de la Serie Mundial. .@MaxFried32 is the first starter ever to have 6+ Ks, 0 BB and allow 0 R in a potential #WorldSeries clinching game. pic.twitter.com/jyOdkX8ZIQ— MLB Stats (@MLBStats) November 3, 2021

En la alta del séptimo inning Freeman volvió a lucirse con un cuadrangular que le dio el marcador definitivo para los Bravos de 7-0. Lo demás fue historia.

El encargado de completar el blanqueo fue Will Smith, que no le permitió nada a unos Astros desmoralizados, que veían como el trofeo se alejaba con cada pitcheo. De hecho, fue el encargado de hacerle el último out a Houston frente al cubano Yulieski Gurriel. THE ATLANTA BRAVES ARE WORLD SERIES CHAMPIONS!#BattleATL | #ForTheA pic.twitter.com/rDXjLj4HSj— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

Los de Atlanta celebraron la victoria a lo grande. Es la cuarta Serie Mundial que ganan en toda la historia del equipo. Tenían 26 años sin ganarla. Es decir, desde 1995.

Los otros Clásicos de Otoño coronados por los Bravos fue en 1957 y 1914.