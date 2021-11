Lili Estefan usó shortcitos y peluca platinada, pero sus fans no entendieron de qué estaba disfrazada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una vez más Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, volvió a mostrar los piernones hasta arriba y esta vez usó como excusa Halloween. Divirtiéndose como es costumbre, La Flaca de Univision se puso unos shortcitos de cuero, un top, una gorra y una peluca rubia platinada larga. Aún así, el público se preguntó: “¿De qué está disfrazada Lili?”.

Pero resulta que la compañera y amiga personal de Raúl de Molina, Lili Estefan, no explicó de qué iba su disfraz. A pesar que sus fans no entendieron muy bien y no pararon de preguntarle, muchos lanzaron nombres a ver si le atinaban y si la Flaca les respondía. Laura León, “La Tesorito”, otros dijeron que era Ivy Queen y otros hasta mencionaron a Karol G. Pero la verdad es que la reguetonera anda usando el cabello azul, así pudiese descartarse.

Lo cierto es que la duda quedó sembrada. Sin embargo, eso no opacó el hecho que Lili Estefan se veía exageradamente sexy. A pesar de tener 54 años, La Flaca no pone reparo para presumir su excesiva belleza y sensualidad. De hecho, muchos de sus fans le dejaron escrito en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram que por favor se busque un novio porque se merece ser feliz y, luciendo tan linda, no creemos que sea algo difícil de lograr.

Justo por Halloween, Lili Estefan y Raúl de Molina usaron al aire en El Gordo y La Flaca unos disfraces que representaban a Kim Kardashian y a Kanye West respectivamente. Obviamente, esto generó cientos de comentarios muy divertidos. Y días antes, la cubana estuvo en México en una boda donde sin miedo a nada, Lili Estefan se abrió la falda y mostró los piernones al tiempo que presumía sus dones en la pista de baile al lado de su colega y amigo, Rodner figueroa.

