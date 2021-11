Aracely Arámbula rompe el silencio y le responde a Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la última entrega de la bioserie de Luis Miguel, no se presentó nada sobre la vida amorosa que tuvieron Aracely y Luismi, pero esto no evito que la polémica se hiciera presente entre ambos, ya que “El Sol” mandó un contundente mensaje en los capítulos finales, cuando confirmó que no se iba a hablar de Aracely Arámbula; dicha situación abrió una nueva polémica entre los artistas.

Previo a que lanzara la última entrega de la vida de Luis Miguel, se confirmó que “La Chule” había negado a la producción de Netflix hacer uso de la imagen de sus hijos y de ella en el proyecto, por lo que la última temporada se perdería de un periodo importante de la vida de Micky, pero esto no hizo que el cantante mexicano lanzara un mensaje a su expareja.

Después de dicha situación, hizo que de inmediato apareciera la cantante para indicar que el ser parte importante de su vida no quiere decir que también lo sea de sus negocios, para después dar a entender al mundo entero que el motivo por el que no salió fue por el litigio que abrió para defender su imagen y no por el comentario que lanzó en la serie Luismi.

“De Aracely no se habla”, expresó Luis Miguel en uno de los capítulos finales, haciendo entrever que fue su decisión por la que no sale en la bioserie de Netflix, a lo que la nacida en Chihuahua no dudó en contestar con un comunicado en la cuenta de Instagram de su abogado, Guillermo Pous.

“El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. Se deja claro que los ‘derechos de la personalidad’ y el ‘derecho a la propia imagen’, con todo lo que esto implica, se deben hacer valer. No importa quién sea ni lo que quieras, una persona decidió defenderlos y dejó asentado un precedente absolutamente trascendente en la industria de generación de contenido. No importa la manera en la que se muestren o justifiquen haciendo creer que fue decisión propia y por respeto; lo valioso es el resultado y el ejemplo para el gremio”, explican en el comunicado.

Después de esta respuesta podría terminar la polémica entre ambos con relación a la serie, ya que los dos presentaron su forma de expresar por qué no sale la que fuera su pareja por muchos años y con quien tendría dos hijos, Miguel y Daniel.

