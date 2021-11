Long Beach City College ofrece a sus estudiantes sin hogar un espacio para que puedan dormir en sus autos seguros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para muchas personas el estacionamiento del campus de Long Beach City College (LBCC) puede ser solo una infraestructura para los vehículos, pero en las últimas semanas este lugar se ha convertido en el hogar para pernoctar de docenas de estudiantes que enfrentan problemas de vivienda.



Desde el 25 de octubre, el colegio LBCC comenzó un programa piloto de estacionamiento seguro para que los estudiantes del campus pasen la noche dentro del estacionamiento del centro educativo.



Tras identificar alrededor de 70 estudiantes que viven en sus vehículos y asisten a LBCC, el colegio inició este programa para abordar algunas de sus necesidades -en este caso de vivienda- mientras estudian. El programa piloto es el único conocido de este tipo en la región.



El estacionamiento cuenta con internet gratis, acceso a conexiones de luz para cargar los teléfonos y computadoras, baños y duchas, así como acceso a otros servicios externos como alimentos, ayuda mental y recursos para encontrar un camino hacia la vivienda permanente.

El programa “es una oportunidad”

Para estudiantes como Patricia López, quien hasta hace poco vivía en su auto con su hija de 12 años, esta es una gran oportunidad que permite que los estudiantes no renuncien a sus estudios.



La estudiante de raíces mexicanoamericanas, huyó de su hogar junto a su hija debido a la violencia doméstica. Sin embargo, sin ayuda de familiares su única opción fue la calle.



“Era muy irresponsable tener a mi hija viendo esa situación de violencia, aunque en realidad no teníamos a donde ir”, indicó.



López estaba estudiando en LBCC para obtener un título asociado en consejería de alcohol y drogas y se rehusaba a dejar la escuela. Su objetivo es poder transferirse a la universidad de Long Beach para eser trabajadora social.



Contó que se quedaba a dormir en el área del sur de Los Ángeles o en Compton ya que ahí cerca tenía amigos donde podían usar el baño o comer algo de vez en cuando.



Pero las noches eran lo peor para López quien cree que esto les ha dejado a ella y a su hija estrés postraumático.



“Trataba de dormir, pero no podía, me mantenía despierta por temor a que alguien llegara a querer asaltarnos o meterse al carro”, recordó.



Después de un par de meses de estar en esa situación López buscó ayuda con sus profesores y le dieron los recursos necesarios. Ahora ella se encuentra en una vivienda transicional pero no duda que si este servicio hubiera estado disponible cuando ella estaba en la calle lo hubiera tomado sin titubear.



Nohel Corral, vicepresidente interino de Servicios Estudiantiles, dijo que por un tiempo el presidente de la universidad y la junta de Fideicomisarios buscaban alguna forma de poder ayudar a este grupo de estudiantes.

Patricia López junto a su hija de 12 años. (Suministrada)

La universidad cuenta con más de 34,000 estudiantes y se estima que aproximadamente el 10% enfrenta algún tipo de falta de vivienda.



El estacionamiento localizado sobre Pacific Coast Hwy en el campus de Long Beach City College fue la localidad perfecta identificada para servir como un lugar donde los estudiantes pueden estar seguros por la noche, no estar expuestos al vandalismo o a gente que desconoce de su situación y les llama a la policía.



“[Aquí] pueden sentirse a salvo y estar realmente enfocados en ser estudiantes en este entorno seguro”, indicó Corral. El vicepresidente explicó que la División de Asuntos Estudiantiles se asoció con el programa Safe Park LA que ya ha estado haciendo este tipo de trabajo.



“Ellos pueden brindar asistencia técnica y cobertura para mantener la estructura segura desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana”, explicó.



La estructura que funciona con energía solar tiene la capacidad de cerrarse a través de una puerta enrollable cada noche para prohibir la entrada a cualquier persona que no debería tener acceso a esa ubicación.



“Tenemos un proceso de registro y un proceso de solicitud para que los estudiantes lo completen y se registren antes de las 10 de la noche”, dijo Corral.



Pese a que el programa está designado para que los estudiantes pasen la noche completa dentro de la estructura, si hay motivos de emergencia por los que deben de salir a media noche se les puede dar un permiso especial.



Los estudiantes que participan en el Programa Piloto de Estacionamiento Seguro también son asesorados por el personal de LBCC para encontrar una vivienda más estable y a largo plazo.



Se espera que el programa piloto este activo hasta el 30 de junio de 2022, cuando termina el ciclo escolar

El estacionamiento está localizado en el 1305 Pacific Coast Hwy. Para más información puede mandar un email a basicneeds@lbcc.edu

O visite: https://www.lbcc.edu/basic-needs-program