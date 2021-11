Jaky Magaña, de ‘Nuestra Belleza Latina’, habla por primera vez de la depresión y el rechazo

Exclusiva

Jaky Magaña es la chica curvilínea de ‘Nuestra Belleza Latina’, la que estudió comunicación social, y quizás la más prepara de todas para estar frente a los medios. Sin embargo, dede temprana edad la joven mexicana ha conocido los peligros de la depresión y el rechazo, el mismo que sigue viviendo cada domingo, cuando Alejandra Espinoza le comunica que es una de las tres menos votadas por el público.

Sin embargo, va por las oportunidades, y en el reality de Univision la consigue de la mano de los jueces, Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones, quienes los dos últimos domingos la rescataron para que siguiera peleando por eso que promete: seguir aprendiendo para llevar alegría al público.

En exclusiva hablamos con Jaky Magaña, quien por primera vez confiesa que la falta de conexión con el público es lo que le está jugando en contra.

– ¿Cómo te sientes de estar cumpliendo tu sueño de estar en ‘Nuestra Belleza Latina’?

Jaky Magaña: Me siento muy feliz, es una gran oportunidad pisar una plataforma como ‘Nuestra Belleza Latina’, yo creo que este sueño lo he tenido desde que Alejandra fue coronada como reina. Desde muy chiquitica yo decía: “Algún día voy a participar”, y este año se me dio la gran oportunidad de entrar a la mansión.

-Han pasado unas semanitas y varias cosas, ¿es como te lo imaginabas?

Jaky Magaña: Sí claro, siempre era como ver todos esos retos, ver todo lo que pasaban las chicas… Ha sido como me lo esperaba y mucho mejor, me han brindado muchísimos conocimientos, también he aprendido cosas nuevas, en cuanto a baile, en cuanto a ser un poco más disciplinada, de estar lista en los horarios que te dicen, yo creo que eso es lo mas emocionante. He trabajado con personas increíbles, he trabajado en escenario con artistas que son muy famosos en el momento, y que también traen trayectoria muy grande, eso es el sueño de todas.

-Eres quizás una de las más preparadas, pero siempre eres la menos votada por el público, ¿qué crees que te falta o que crees que el público todavía no descubrió de ti?

Jaky Magaña: Yo creo que siempre he sido muy reservada con mi vida privada, y no he compartido a lo mejor lo suficiente para que ellos me conozcan de lleno. Sí he compartido un poco de mi historia, de donde vengo y así… Esa parte de la conexión creo que me ha faltado con el público, o igual ellos quieren retarme a mí a que cada día lo haga mejor, quieren que yo les demuestre que yo merezco estar aquí, pueden ser una de esas dos opciones. Lo he meditado mucho, y me propongo hacer las cosas mejor y también el escuchar, es muy importante escuchar los comentarios de los profesionales que nos ayudan aquí.

-Por el otro lado no es común que los jueces dos veces seguidas decidan rescatarte para que te quedes, ¿cómo lo sientes?

Jaky Magaña: Es una responsabilidad muy fuerte hacia ellos y hacia el público, porque ellos están viendo algo en mí que debo de demostrar al público también, entonces es como esa contradicción que tengo todos los días: yo sé que lo puedo dar, yo sé que lo puedo lograr, pero me falta un poco de conexión con esa gente, que es la que me apoya, que es la que está fuera, que es la que me va a colocar como reina si ellos lo desean… Esa responsabilidad siempre la traigo en mis hombros. A veces me veo muy seria o muy callada pero es porque a mí me gusta analizar lo que me están diciendo, prestar atención a los pequeños detalles para poder crecer como persona, crecer profesionalmente, porque entrar al mundo del entretenimiento es muy complicado.

Jaky Magaña de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-El domingo pasado Mía Dio, antes de irse dijo que si los jueces la hubieran salvado, iba a renunciar para que tú te quedaras porque le enseñaste el valor de la amistad, ¿hubieras aceptado?

Jaky Magaña: A Mía la quiero muchísimo se ha convertido en una gran amiga, ella es una niña con un alma súper linda, es talentosa, y era lo que siempre platicábamos, esa parte de que si estábamos aquí por la competencia, pero también se pueden sacar bonitas amistades, se pueden sacar muchas cosas buenas de esta experiencia… Me sentí muy conmovida con lo que ella dijo que iba a renunciar para dejarme su lugar, porque yo dije: “Yo no quiero eso, si me toca irme yo lo acepto, Dios lo decidió de esa manera, es lo que me toca, yo no quiero que tú renuncies también a tus sueños”. No iba a poder estar feliz dejando que ella renunciara a su sueño para darme otra oportunidad a mí.

-¿Quién es Jaky?

Jaky Magaña: Es una niña de un pueblo de Jalisco, muy soñadora, que siempre las personas le decían que no lo iba a lograr, y que nunca hizo caso a esos comentarios, trabajo arduamente para poder lograrlo. Siempre me preparé, si había algún evento de baile, yo me metía aunque no supiera bailar, si había un evento en donde tendríamos que hacer una pastorela, ahí iba Jaky a actuar. Si había que conducir Jaky era como que la primera que se ofrecía… Desde el kinder tenía muy definido lo que quería ser en la vida. “Quiero ser actriz, y conductora de televisión”… Mis papas siempre me decían, “puedes hacer eso, pero tienes que buscar una carrera de segunda opción”.

Me vine a los Estados Unidos a los 17 años para intentar estudiar actuación acá, y aprender un poco más de inglés y entonces mi abuelito materno no quería que me viniera, él me decía: “Cuando tú te regreses yo ya no voy a estar”… Nunca le hice caso, a esa edad uno piensa que va a tener a sus seres queridos para toda la vida, y cuando me vine, dicho y hecho, se enfermó muy gravemente y solamente alcance a llegar a México a despedirme de él. Me volví a Estados Unidos, pero la depresión me ganó, y regresé a México… Fue cuando me di cuenta que existía Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y me enamoré, fue algo que me fue llenado el alma, el corazón y era mi refugio.

Como bien saben todos, Jaky es curvilínea, amo mi cuerpo, he aprendido a aceptarme, ha sido todo un proceso porque desde chiquita yo estaba flaquita, luego subí mucho de peso en la adolescencia, me hacían bullying, me hacían comentarios como, ‘circulito’, me cantaban canciones. Una vez la directora de mi colegio me gritó frente de todos, que me bajara de esa banca porque la iba a romper. Ahora como grande lo recuerdo y me duele, ¿por qué la gente puede llegar a ser tan cruel? Y me da mucho gusto que en los medios de comunicación hay más diversidad.

Jaky Magaña de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-¿Qué aprendiste de la depresión, y del rechazo?

Jaky Magaña: Yo sé que a veces la depresión es muy fuerte, y ni queremos levantarnos de la cama, ni queremos hacer nada de nada, solamente queremos estar con nosotros… Algo que yo si les quiero recomendar, busquen esas actividades que los hacen felices, y cuando piensen o vayan a recaer en un momento de depresión, piensen rápido en eso que los hace sentir felices, y aunque les pese, intenten hacerlo y se vuelve una costumbre, se vuelve algo adictivo, y empiezas a ver la luz.

En cuanto al rechazo yo creo que es muy importante que no dejemos que nadie nos diga que no valemos, que nadie nos diga cosas negativas, ¿por qué?, Porque nosotros somos unas personas que vinimos a este mundo con una misión, no nos debe importar lo que piensen los demás porque eso habla más de ellos que de nosotros, ellos no nos conocen, solamente conocen a lo que ven, mas no conocen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos.

-Si te conviertes en la ganadora, ¿qué quieres después de la corona?

Jaky Magaña: Agradecer a Dios ante que nada, porque es él quien me ha abierto las puertas necesarias, el que me ha llevado por el camino que debo ir, y a mi familia. En cuanto a lo profesional nunca desistir, porque aunque gane ‘Nuestra Belleza Latina’ no significa que ya gané, soy la reina, ya voy a trabajar en los medios de comunicación… No, esto es un mundo en donde se tiene que aprender todos los días, y en donde tú tienes que llevar un mensaje a la gente que está allá afuera… Es trabajar en eso para poder proporcionales a toda esa gente buenas energías.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A JAKY MAGAÑA EN VIDEO:

