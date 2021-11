Samadhi y Adriano Zendejas sentenciados en ‘Así Se Baila’: “Se siento muy feo”

Exclusiva

Samadhi y Adriano Zendejas quedaron sentenciados en esta novena gala de ‘Así Se Baila’ junto a Jennifer Peña y Obie Bermúdez, algo que nos confesaron en exclusiva que los tiene muy mal: “Se siente muy feo”.

Adriano y Samadhi, han tenido sus altas y bajas dentro del show… Han estado muchas veces en situación de casi quedar sentenciados, pero siempre pudieron seguir… Las tres últimas galas sorprendieron con su crecimiento, y hasta llegaron a ser de las parejas favoritas de Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

Sin embargo, este domingo el mambo los llevó directo al peligro de eliminación, y dependerán del voto del público para saber si se quedan o se van. En exclusiva hablamos con ellos sobre esta prueba dentro del reality de Telemundo y nos sorprendió su preocupación más grande: su mamá.

“Lo más triste es que hay veces que estamos arriba y veces que estamos abajo, pero que mi mamá nos vea así no me gusta tanto, estamos bien tristes“, nos dijo Adriano, a lo que Samadhi dijo.

“Nuestra primer coreografía fue un merengue, creíamos que habíamos echado la casa por la ventana, y cuando nos tocó el mambo la verdad es que la regamos, no fue la coreografía que esperaban los jueces de nosotros, y creo que ahí nos descoordinamos varias veces, y nos ganamos el pase directo a la nominación. Se siente muy feo, siento mucha tristeza en mi corazón, y no me gusta regresar así a casa”.

Para los hermanos, como para la mayoría de los famosos participantes, el aporte de los jueces es importante y suelen tomarlo en cuenta. Sin embargo, esta semana los ayudó pero a desconcentrarse.

“Los comentarios que nos dan los jueces nos sirven para echarle ganas a la siguiente semana, lo que ellos vieron que se puede mejorar tratamos de hacerlo. En esta nos lo dijeron que no fue bueno, que no había ganas, que no teníamos energía, que no había conexión, y sin duda eso afectó“, nos dijo Samadhi.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A SAMADHI Y ADRIANO EN VIDEO:

