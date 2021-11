Eugenio Derbez envía audio al padre de Octavio Ocaña: “Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Octavio Ocaña murió el pasado 29 de octubre por un disparo en la cabeza, que de acuerdo con las autoridades, fue él mismo quien habría accionado su arma durante una persecución en el Estado de México. Tras darse a conocer la noticia han surgido innumerables muestras de apoyo para su familia por parte de fanáticos y famosos, sin embargo, quien ha mantenido una comunicación cercana es el actor Eugenio Derbez, quien además de compartir un mensaje de condolencias de manera pública, también se ha puesto en contacto con los padres del actor para hacerles llegar su pésame.

Así lo reveló el señor Octavio Pérez, padre del actor que interpretó a “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’, pues durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ compartió el audio que le envió Eugenio Derbez, en donde confiesa que le ha costado mucho trabajo asimilar la muerte del joven, a quien descubrió artísticamente e impulsó en su carrera.

“Hola Octavio, te iba a decir que me da mucho gusto saludarte, cosa que es cierto, pero no en estas circunstancias por supuesto. No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias y de ver todo lo que ha pasado y estoy muy enojado, muy triste”, se escucha.

El actual actor de Hollywood reflexiona sobre lo impotente que se siente ante todas las noticias que ha visto y leído sobre el caso: “No puedo creer todavía que esto haya sucedido y si yo me siento así no quiero ni imaginar cómo te sientes tú y la tristeza que debes de sentir tú y toda tu familia“, además reitera su sentir ante lamentable noticia.

“Debes de saber que te acompaño en tu dolor y de verdad lo siento muchísimo”. Eugenio Derbez

Asimismo, el actor de “CODA” revela que la violencia que actualmente se vive en México ha sido una de las principales razones por las que ha decidido radicar en otro país, pues lamentablemente ya no es posible confiar ni en las autoridades.

“Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir, yo cada vez que pienso en regresar, de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no sólo de los criminales, sino ahora también de la policía y ya son muchos años así en que no puede uno confiar en la policía, es una tristeza”, añade.

Derbez finalizó expresando su dolor por la muerte de Octavio Ocaña con un afectivo abrazo para toda su familia, esperando se haga justicia y pronto se logre esclarecer el caso que ha desatado una ola de especulaciones entre la opinión pública.

También te puede interesar:

–Papá de actor Octavio Ocaña denuncia que tomaron foto a su hijo sin ropa en la morgue: “Eso es no tener madre”, dijo

–Novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, revela un proyecto que tenía escondido el actor de “Vecinos”

–Novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, revela un proyecto que tenía escondido el actor de “Vecinos”