Quién fue Jim Jones, el líder sectario que Leonardo DiCaprio podría interpretar en la pantalla grande

Leonardo DiCaprio sigue encabezando los titulares del mundo entero, aunque ahora es gracias a que se reveló que él encabeza la lista de actores preferidos para dar vida al líder sectario Jim Jones, en la película que se está desarrollando sobre su vida. Pero… ¿Quién fue este personaje y por qué ha causado revuelo la noticia sobre su cinta biográfica? Aquí te lo contamos.

De acuerdo a Variety, el protagonista de “Titanic”y “The Revenant” está en serias conversaciones para convertirse en el famoso fundador de Jonestown para la película dirigida por Scott Rosenberg, quien está detrás de grandes cintas hollywoodenses, como lo son: “Venom”, “Jumanji: Welcome to the Jungle” y “Jumanji: The Next Level”.

Si bien Jim Jones fue un personaje aborrecido por el público tras el “suicidio” colectivo ocurrido en su culto, hay quienes aún desconocen quién fue el sujeto que ahora podría ser interpretado por el histrión ganador del Premio Oscar a Mejor Actor.

Antes de convertirse en el ser como el que hoy es recordado, Jim Jones comenzó siendo un ministro predicaba ideas socialistas y progresistas a una congregación que era en su mayoría afroamericana. Con el paso del tiempo, dicha comunidad creció y creció a tal punto que decidió irse de Estados Unidos.

El líder del grupo religioso del Templo de los Pueblos (People’s Temple) que sería interpretado por DiCaprio, llegó a consolidar una “ciudad” en la selva de Guyana, “Jonestown”. Sin embargo, el mundo quedaría petrificado luego de que se destapara que dicha utopía no era más que una mentira que terminó en el suicidio de cientos de sus seguidores en noviembre de 1978.

En ese entonces, fueron más de 900 hombres, mujeres y niños los murieron a manos de Jim Jones luego de tomar una bebida envenenada preparada con cianuro, misma que fue preparada por los líderes del grupo.

Por su parte, Jim murió ahí mismo, aunque con una gran diferencia del resto. Él fue encontrado con una herida de bala en la cabeza, hecho que hasta el momento abre la posibilidad a dos teorías: la primera dice que él mismo se quitó la vida, pero la segunda propone que su enfermera de cabecera, Annie Moore, le disparó y después se suicidó.

