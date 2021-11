El lado humano de Canelo Álvarez: le deseó a Caleb Plant que un día tenga “una gran familia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No se puede negar que Caleb Plant logró enfadar, o como se dice en inglés, “meterse debajo de la piel” de Saúl “Canelo” Álvarez por algunas declaraciones realizadas mucho antes de su pelea de campeonato mundial, posiblemente en las que lo acusaba de haber hecho trampa en el pasado.

Luego se dio el zafarrancho en la conferencia de prensa en Beverly Hills y más tarde ofensas, provocaciones y amenazas hasta el día de la pelea que “Canelo” ganó por nocaut en 11 rounds.

Un video de Showtime muestra cómo Plant y “Canelo” ya se hablaban durante el pleito en el MGM Grand de Las Vegas. “Tú eres bastante bueno… ¿Yo también soy bastante bueno?”, se le escucha decir al estadounidense en el round 9, a lo que Álvarez dice que sí. “Esta es buena pelea. Respeto tus habilidades”, agrega Plant. “Yo sé”, responde el mexicano.

“Bastante bueno para estar 21-0, ¿verdad?”, insiste Plant antes de que los abucheos del público los obligaran a detener la plática y tirarse golpes.

Pero la charla más interesante entre ellos ocurrió en un abrazo luego del nocaut logrado por “Canelo”. Álvarez lo relató en la conferencia de prensa posterior al evento.

“Él vino y me dijo que él quería seguir peleando, ese tipo de cosas. Y también me dijo que lo que me dijo acerca de mi mamá no era con intención de decirlo a mi mamá, y le dije: ‘No, no te preocupes, somos hombres y al final todo aquí queda'”, dijo el tapatío.

Pero hubo un último mensaje de parte de “Canelo” que mostró su lado más humano: “Le dije con todo respeto y con todo mi corazón que le deseaba que algún día tuviera una gran familia, de corazón, porque se la merece”.

“Canelo” también reveló parte de su charla con Plant en la entrevista en el ring con el reportero Jim Gray.

Caleb Plant tuvo que sobreponerse a dos tragedias personales en años recientes: en enero de 2015 su hija Alia murió a la edad de 19 meses a consecuencia de una rara enfermedad diagnosticada desde el nacimiento y que le causaba convulsiones.

La madre de la niña, Carman Jean Briscoe-Lee, ha revelado que Plant no le brindó a ella todo el apoyo que necesitaba en momentos difíciles por estar ocupado con el boxeo.

Y luego en 2019, la madre de Plant, Beth, perdió la vida al ser baleada por un alguacil durante un incidente en Tennessee. Ella sufría de problemas mentales.

Caleb Plant y su esposa Jordan antes de la pelea del 6 de noviembre. /Amanda Westcott/Showtime

Caleb Plant se casó en 2019 con Jordan Hardy, una reportera de boxeo para Fox Sports, quien durante la pelea del sábado se ponía constantemente de pie para alentar a su marido.

