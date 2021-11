Honrarán a veteranos que perdieron la vida en la batalla contra covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En este Día de los Veteranos de las Fuerzas Armadas, no solo se celebrará su servicio prestado a la nación sino que en muchas partes del país, durante las ceremonias de conmemoración, se honrará a los miles que perdieron la vida no en los campos de batalla sino en los hospitales a causa de la pandemia de covid-19.

La página web del Departamento de Asuntos para los Veteranos reporta que 16,382 veteranos han perdido la vida por covid-19 en el país, una cifra que solo incluye a quienes han muerto en sus hospitales y centros médicos.

Más de 1,000 de los fallecimientos han sido de veteranos hispanos.

Se estima que el mayor número de decesos entre los veteranos a causa de la pandemia, se registró en el área de Los Ángeles con más de 12,814.

Estos números son una pérdida mayor que las muertes en combate en cada una de las guerras de Irak, Afganistán y la Guerra de Independencia.

El jueves 11 de noviembre se reconocerá a los veteranos. (Archivo/Impremedia)

A nivel nacional se han registrado 370,543 casos de covid entre los veteranos.

Jairo Alvarado de 33 años, veterano de la Guerra de Irak, atribuye el alto número de casos de covid-19 entre los militares retirados a dos cosas: no haber tenido prioridad en la vacunación y a la reticencia para vacunarse de algunos.

“En mi caso yo pude ponerme la vacuna en febrero porque mi mamá trabaja en un hospicio, y le dieron la oportunidad de que se vacunara alguien más de su familia. Pero la mayoría de los veteranos, si no tenían más de 65 años, debieron esperar hasta mayo o junio”.

Pero por otra parte, afirma que muchos veteranos están en contra de la vacuna. “Se justifican diciendo: Ya no lo quiero. Ya no la necesito. No me va a pasar nada”.

Lo que es más, Alvarado dice que en la comunidad latina, algunos exmilitares no toman el virus en serio, piensan que con la vacuna se busca exterminar a los baby boomers porque ya son viejos y el gobierno no quieren que cobren beneficios.

Sin embargo, no se explica esa renuencia, porque cuando se alistan en las fuerzas militares y van a salir fuera del país, les aplican hasta 15 diferentes vacunas, y nadie pregunta ni se queja de nada.

“Desafortunadamente cuando muchos entran a las fuerzas armadas se vuelven muy conservadores y no quieren aceptar que la covid los puede matar”.

La tasa de mortalidad por covid-19 entre los veteranos, por momentos durante la pandemia, fue ligeramente más alta que el promedio nacional. En la actualidad es de 4,42% .

Muchos veteranos enfermaron de covid-19. (Manuel Ocaño/Impremedia)

El impacto de covid entre los veteranos tiene que ver con que el 50% tienen más de 65 años, lo cual los pone en mayor riesgo de enfermedad o muerte.

En septiembre, el líder de los veteranos deportados, Héctor Barajas fue víctima de covid-19 y tuvo que aislarse en un hotel en San Diego durante 10 días.

En una entrevista con La Opinión, dice que no pensaba que la covid le iba a pegar sobre todo porque ya estaba vacunado con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, pero admite que se descuidó.

“Cuando me vacuné, pensaba que ya con eso estaba protegido y no seguía los mismos cuidados que tomé al principio de la pandemia. En ciertas reuniones, me relajaba y me quitaba la mascarilla”.

Barajas reconoce que vacunarse y andar con mascarillas es muy molesto, pero enfermarse es mucho peor.

“Muchos de mis amigos veteranos se enfermaron de covid, pero no tengo uno solo que haya muerto”.

El Departamento de Asuntos de los Veteranos reporta que hay 3.7 millones completamente vacunados. La población de veteranos en el país es de 19 millones, pero muchos no están registrados dentro de esta agencia federal.

“Este número de veteranos vacunados son solamente de los que están dentro del sistema de veteranos, la cifra de vacunación es mucho más porque la población de veteranos está muy dispersa en el país y es muy heterogénea”, dice el doctor Alan Shapiro de Altamed.

Confía en que con los mandatos impuestos por las autoridades militares para que todos se vacunen , el número de militares en activo inmunizados va a aumentar.

“El Departamento de Asuntos de Veteranos ha hecho un trabajo muy fuerte para que todos se vacunen, pero hay muchos dentro de la población civil. Entonces hay que trabajar contra los mitos y el miedo porque todos queremos una familia sana”.

Así que su llamado a los veteranos en su Día, es para que se vacunen contra covid y tengamos un gran fin de año.

El Día de los Veteranos honra a los exmilitares de Estados Unidos con eventos y festejos por todo el país. (Cortesía)

En muchas comunidades a lo largo de la nación, se rendirá homenaje a los veteranos a quienes la covid-19 les ha cobrado la vida.

Para este jueves 11 de noviembre a las 11 am., la estación de policía en Hollenbeck del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la organización de veteranos del este de Los Ángeles invitan a honrar a todos los veteranos méxico americanos en la ceremonia anual por el Día de los Veteranos en Cinco Puntos en el 3300 César Chávez Avenue de Los Ángeles, 90063.

Y por segundo año consecutivo se llevará a cabo el Desfile Anual de Veteranos de San Fernando solo de manera virtual, debido a la variante Delta de coronavirus, y en cumplimiento de las órdenes del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Pero esperan celebrarlo de forma presencial en el 2022, una vez que la covid deje de ser un peligro para la comunidad y todo vuelva a la normalidad.