Cris Cyborg y su temible registro en las artes marciales mixtas: ¿Alguien le puede hacer frente?

Cristiane Justino Venancio, mejor conocida como Cris Cyborg, temible practicante de las artes marciales mixtas amplió su récord en los cuadriláteros a 24 victorias, 11 de ellas por la vía del K.O.

En el evento de Bellator MMA 271 la peleadora brasileña superó con claridad en el primer asalto a la irlandesa Sinead Kavanagh en el estelar de la noche; cuando corría el minuto con 32 segundos la pelea llegó a su fin. El ímpetu de Cyborg pudo más desde el inicio cuando se lanzó sobre la europea.

La pelea fue presenciada por la dos veces medallista de oro olímpica de judo y par de veces campeona de peso ligero femenino de la PFL, Kayla Harrison, a quien Cris se dirigió tras la lucha: “¿Kayla, quieres pelear conmigo algún día?”.

Medios especializados de las MMA aseguran que le choque puede ser real y que Kayla Harrison sea la que amenace el invicto de la estadounidense que por segundo año seguido se consagra campeona de PFL.

“Cyborg es pionera en el deporte. Estoy súper impresionado como siempre. Ella monta un espectáculo increíble, y no tengo nada más que respeto por ella” Kayla Harrison

A pesar de querer una pelea contra ella, solo expresó alabanzas sobre sus logros en el rin: “Ella es una de las más grandes de todos los tiempos”, sostuvo.

A modo de declaración de intenciones, en una entrevista para el media MMA Junkie admitió que desea compartir “la jaula” con Cyborg por unos “duros” 25 minutos, eso sería para Kayla una “oportunidad de oro”.

La respuesta de Cyborg

Aunque lo expresó de forma respetuosa, Cris Cyborg tuvo francas palabras sobre una posible lucha contra Harrison, la cual no ve posible a menos que las promociones luchisticas así lo planteen.

“Creo que probablemente está buscando el lugar que pueda pagarle más dinero por sus peleas. No tengo ningún problema con Kayla”, dijo Cyborg al respecto.

Una gran cantidad de fanáticos se expresaron a través de redes sociales a favor de lo que sería una enorme batalla, aunque ya queda claro que juntar a las dos titanes de la lucha no será nada fácil, queda de parte de las promociones buscar este tipo de lucha, principalmente Scott Coker, ex CEO de la promoción de MMA Strikeforce y el actual presidente de Bellator MMA.

McGregor felicita a Cyborg

A pesar que sus últimas peleas han sido infructuosas, Connor McGregor sigue siendo relevantes en el mundo de las artes marciales mixtas. Sus comentarios y opiniones siguen siendo de vital importancia.

En esta oportunidad McGregor felicitó a las dos luchadores. A pesar de la facilidad con que Cris Cyborg derrotó con menuda facilidad a Sinead Kavanagh, él considera que ambas estuvieron a la altura del evento.

“¡Respeto a un verdadero tiroteo! ¡Felicidades por conseguir una oportunidad por el título, Sinead, un prestigioso objetivo logrado! ¡Le quitamos el polvo y vamos de nuevo! Felicidades, Cyborg, por defenderlo. Será una tarea difícil para alguien vencerla en este momento”, dijo a través de Twitter. Respect to a Proper gun fight! Congrats on getting to the title Sinead, a prestigious goal achieved! We dust it off and we go again! Congrats cyborg on defending. It will be a hard task for someone to beat her in this form. https://t.co/o0tEfSfYkS— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 13, 2021

