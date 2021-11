Joaquin Phoenix invita a no comer pavo el Día de Acción de Gracias

El pavo es uno de los alimentos principales en la tradicional cena de Acción de Gracias. Sin embargo, el famoso actor Joaquin Phoenix está animando a las personas a celebrar Thanksgiving sin un pavo.

Phoenix y su prometida Rooney Mara, están haciendo un llamado para adoptar simbólicamente un pavo en lugar de comérselo. La pareja dijo que “los pavos son animales emocionales, inteligentes y sociales”.

El actor y su novia también compartieron que resulta escalofriante que millones de pavos sean brutalmente sacrificados durante la temporada navideña, que debe ser un momento de gratitud y buena voluntad.

It was wonderful having Joaquin Phoenix & Rooney Mara at our Sanctuary to visit the turkeys!

Said Phoenix & Mara: “Turkeys are emotional, intelligent & social animals. It’s chilling that more than 68m turkeys will be brutally slaughtered & eaten during the holiday months." (1/3) pic.twitter.com/pKpibr2yt4

— Farm Sanctuary (@FarmSanctuary) November 18, 2021