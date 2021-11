Qué tan malo es comerse la etiqueta de las frutas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En ocasiones, las personas pueden olvidar retirar la etiqueta adhesiva de la piel de las frutas y comerlas accidentalmente o simplemente no pudieron retirar la pegatina por completo. Probablemente te haya pasado y desees saber qué tan malo puede ser comer estos stickers.

Las calcomanías en la fruta pueden tener la marca del agricultor o bien información útil para verificar el precio con respecto al peso de un artículo; estas etiquetas son llamadas PLU stickers que significa “Price Look Up”.

Si has comido stickers en frutas no tienes que preocuparte, están hechas con papel comestible y el pegamento con el que son adheridas también es comestible. Su uso se rige por las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA dijo a The New York Times que debido a que las etiquetas adhesivas de productos agrícolas frescos tienen contacto con los alimentos, el uso previsto de estas etiquetas adhesivas está sujeto a la aprobación previa a la comercialización y así para garantizar que cualquier sustancia que pueda migrar a los alimentos por el uso de la etiqueta adhesiva sea segura.

El hecho de que no haya un riesgo para salud al comer un sticker en la fruta de manera accidental de vez en cuando, no significa necesariamente que debas ignorarlas y comerlas con frecuencia, ya que la revisión de la FDA no incluye la exposición que resultaría de su consumo regular.

En pocas palabras, los stickers no te matarán pero no los consumas. Las etiquetas están destinadas a quitarse antes de comer la fruta o verdura.

Idealmente, debes retirar la etiqueta de la fruta, y arrojarla a la basura, aun cuando la piel no se consuma, como en el caso de las bananas, aguacates o las naranjas. A diferencia de los restos orgánicos, los stickers no son compostables. En general, estos adhesivos de productos agrícolas no son biodegradables.

EcoEnclose explica que los adhesivos de las etiquetas en la fruta suelen estar hechos con una fina capa de plástico, más comúnmente de vinilo (aunque a veces se usa papel). El plástico hace que los stickers resistan mejor al agua, los aerosoles, el tránsito y el embalaje.

“Las instalaciones de compostaje industrial están felices de eliminar nuestros desperdicios de alimentos, pero realmente están luchando con el problema de la contaminación de la etiqueta PLU… es un desafío. Debido a lo diminutos, delgados y flexibles que son” comparte EcoEnclose.

Lo mejor que puedes hacer es retirar las etiquetas y colocarlas en la basura antes de poner los productos en tu refrigerador o contenedor.

