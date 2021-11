Culpan a Biden y al Congreso por el problema de la cadena de suministro, según encuesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva encuesta de Morning Consult y Politico reveló que una mayoría de los votantes estadounidenses culpan al presidente Biden y el Congreso por la cadena de suministro global y los problemas de entrega que afectan a los consumidores.

La encuesta encontró que el 62% de los votantes registrados cree que Biden tiene alguna responsabilidad en la cadena de suministro y los problemas de entrega. El 38% dijo que Biden es muy responsable y el 24% dijo que es algo responsable.

A modo de comparación, el 15% dijo que el presidente no tiene tanta responsabilidad, el 12% de los votantes registrados dijo que no tiene ninguna implicación y el 10% dijo que no tiene una opinión.

Por otra parte, cuando se trata del Congreso, el 61% de los consultados dijeron que creen que el cuerpo legislativo tiene alguna responsabilidad por la cadena de suministro y los problemas de entrega.

El 26% dijo que el Congreso es muy responsable y el 35% dijo que es algo responsable. En tanto, el 17% dijo que el Congreso no es demasiado responsable, el 7% dijo que no es responsable en absoluto y el 15% dijo que no tiene una opinión.

Este estudio se da en un contexto en el que los consumidores sienten los efectos de la cadena de suministro global y los problemas de entrega en todo el país, lo que ha provocado que los precios se disparen y la inflación se reduzca.

Además, el estudio también reveló que el 63% de los encuestados dijo que las grandes corporaciones son responsables, y el 64% dijo que China debería asumir la responsabilidad por todo lo que está ocurriendo en la cadena de suministros.

Los cuellos de botella de la cadena de suministro están relacionados en gran medida con la escasez de trabajadores ante el aumento de la demanda de los consumidores.

A pesar de que el gobierno ha trabajado de la mano con los puertos del país para destrabar los cuellos de botella y se puedan tener mejores condiciones de distribución en temas logísticos, los problemas persisten y tienen impactos notorios en la economía estadounidense.

Por otra parte quienes son los encargados de la política económica en el país, como es el caso de la Reserva Federal, han dicho que el tema de la inflación es transitoria y que no tendrá mayores implicaciones para la economía estadounidense, pero será hasta el otro año cuando la inflación se detenga.

