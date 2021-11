Encarcelan a niña que se negó a casarse tras ser vendida por su familia por $10,000 dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una niña de 14 años que rechazó casarse con un chico, también menor de edad, fue encarcelada varias horas por policías comunitarios de un poblado indígena de Guerrero, al sur de México.

Según se dio a conocer por medios locales, la menor, identificada como Anayeli “N”, se había escapado para evitar ser vendida y casada con un joven de 16 años a cambio de unos 10 mil dólares que serían pagados a su familia que vive en Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

El caso fue revelado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que explicó en un comunicado que la menor estuvo encarcelada durante 14 horas tras haber sido capturada la noche de este lunes por policías comunitarios de Joya Real.

También fue encarcelado y luego liberado otro menor de edad que aceptó recibir en su casa a Anayeli luego de que escapara para evitar casarse.

La liberación se produjo luego de que se entablara un diálogo entre autoridades de la comunidad y abogadas del Centro Tlachinollan, apoyadas por personal de la Fiscalía estatal, elementos de la Guardia Nacional y la defensoría local.

Si bien el caso de Anayeli generó indignación, no se trata un hecho aislado, pues en la Montaña de Guerrero, las mujeres tienen precio en una especie de esclavitud en pleno siglo 21, como diversas organizaciones han reclamado.

Pagan por ellas desde $2,000 mil hasta $40,000 dólares en una vieja práctica atribuida a “usos y costumbres” de las comunidades mientras que las autoridades permanecen impasibles.

🚺Niña del pueblo Na Savi huye de su domicilio, con la fuerza de su dignidad | @Tlachinollan | 👀Los matrimonios forzados de niñas indígenas es una práctica recurrente en algunos municipios de la Montaña…👉https://t.co/yIyhXJcv1i pic.twitter.com/K9S4c0KYOL — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) November 25, 2021

“Hay cifras que indican que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio, pero no sabemos en qué temporalidad, no se tienen esos datos porque no se registran, además tampoco hay cifras de un Registro Civil que digan qué edad tenían, porque además no sería legal casar a una niña de 12 años”, asume Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo Quiero Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc, el segundo más pobre del país enclavado en la región de la Montaña de Guerrero.

La asociación ha evitado que al menos unas 150 niñas de ocho localidades donde ha intervenido hayan sido vendidas y ha logrado concientizar a las autoridades comunales para frenar la venta de mujeres.

Metlatónoc cuenta con unas 66 comunidades en las que se practica la venta de mujeres y los precios son definidos según su edad, apariencia física y hasta virginidad.

El #MatrimonioInfantil en México es una realidad. En algunas comunidades de Guerrero todos los días hay niñas que son vendidas en matrimonio a hombres mayores, debido a sus usos y costumbres. ¡Hay mucho que podemos hacer para frenar esta situación!https://t.co/fLZyr1EQwJ pic.twitter.com/wIfscbhMwn — Yo quiero Yo puedo ONG (@yoquieroyopuedo) May 14, 2021

López Obrador prometió combatir práctica

Tras varios casos que se dieron a conocer y luego de la presión de distintas organizaciones, en octubre pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detalló que, “La trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Entonces, ‘en la Montaña de Guerrero, ahí se venden las niñas’. No, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos”, afirmó el Presidente.

Es decir, el Presidente resaltó que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres, tradiciones, así como valores culturales, espirituales y morales. “Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población”, aseguró.

El Ejecutivo Nacional resaltó la importancia de combatir los casos de la venta de niñas en el territorio nacional, sin embargo, justificó el respeto que se debe tener a las ideologías de los pueblos indígenas.

“Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población”, afirmó López Obrador y resaltó que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sería la encargada de combatir los casos que se presenten.

