De soñador a estrella de Hollywood: la inspiradora historia de Omar Chaparro

Con una trayectoria y el cariño del público que lo respalda, Omar Chaparro se ha convertido en uno de los actores y comediantes que ha decidió probar suerte en Estados Unidos, al igual que sus compatriotas Eugenio Derbez y Salma Hayek. Y vaya que lo ha hecho, pues este 26 de noviembre recibe su cumpleaños número 47 lleno de felicitaciones y éxitos cosechados.

A pesar de los frutos que han dado su esfuerzo y dedicación, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Omar Chaparro, pues antes de convertirse en la estrella que es hoy en día, hubo muchas situaciones que lo pusieron en jaque y hasta lo hicieron pensar en quitarse la vida.

El oriundo de Chihuahua tuvo su primera vez en la televisión en el año 2000 junto a Telehit, canal perteneciente a Televisa Networks, en el programa Black and White, fue su gran personalidad y el creciente éxito que dicho proyecto tuvo, lo que llamó la atención de los productores de Big Brother VIP México, concurso en el que gano el primer lugar.

Este fue el escaparate perfecto para que Omar Chaparro mostrara su talento y fue de la mano del Productor Guillermo del Bosque que el actor comenzó su famoso paso por el canal 5 en la televisión abierta de México con su programa “No manches”. Tal fue su éxito, que fue invitado a formar parte del equipo de Televisa Deportes para amenizar con su humor en el Mundial de Alemania 2006 al lado de Eugenio Derbez.

Luego de varios proyectos en México donde destacaron participaciones especiales en novelas y su programa “Sabadazo”, el carismático comediante optó por cambiar el rumbo de su vida y emprender una nueva aventura: mudarse a los Estados Unidos para probar suerte como actor.

A diferencia de lo que muchos creen, Omar Chaparro no la tuvo nada fácil, pues durante varios años no obtuvo respuestas favorables en castings y como resultado pasó por una fuerte depresión que se vio incrementada cuando la pandemia por coronavirus comenzó en 2020. View this post on Instagram A post shared by OMAR CHAPARRO (@omarchaparro)

“Me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ‘bueno, qué hago'”, dijo el famoso de 47 años en una entrevista. Pero como lo ha demostrado en otras ocasiones, el histrión elige dar al mal tiempo, buena cara, y preparó un “plan b”. De acuerdo a sus declaraciones, desde el mes de febrero regresó a California junto a su familia para empezar de cero, pero lo hace por todo lo alto ya que decidió retomar su carrera como cantante.

Chaparro volvió a la escena musical con el tema Las locuras mías, argumentando que aún tiene mucha música que ofrecer que a la gente le encantará: “Me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando; hemos hecho 13 temas, experimentando, escuchando y seleccionando cien canciones”.

