VIDEO: Omar Chaparro confiesa a Yordi Rosado que pensó en quitarse la vida

Si la carrera de un actor es complicada, la de un comediante suele serlo un poco más, pues existen muchos estereotipos a su alrededor que los encasillan y que no los dejan explorar otras áreas, situación que en algún momento le sucedió al también presentador, Omar Chaparro.

Y es que el ex conductor de “No Manches” y “Sabadazo” reveló en entrevista con el famoso Yordi Rosado que en su vida ha pasado momentos muy complicados, uno de ellos sin duda fue el que le sucedió cuando salió del reconocido reality show, “Big Brother VIP”, donde consiguió ser el vencedor, dejando figuras en el camino como Lorena Herrera o Roberto Palazuelos.

Posteriormente fue requerido para ser el patiño de Eugenio Derbez en el Mundial de Alemania 2006, donde su situación se encrudeció pues sus planes no se estaban llevando a cabo como él esperaba, pues asegura fueron momentos muy oscuros para él en su carrera profesional.

“Sufrí una etapa de mucha depresión en el 2006. En ese año me fui a hacer el Mundial con Televisa Deportes en Alemania, iba con Eugenio Derbez y ahí me pegó muy duro la depresión. Las secciones siempre eran ‘El humor con Eugenio Derbez’ y nadie mencionaba a Omar Chaparro. Me deprimí horriblemente, sentía que mi carrera se había terminado ahí, creía que lo que ya seguía era morirme y recuerdo que sí vi un cortinero y pensé en colgarme”.

El originario de Chihuahua se encontraba tan mal emocionalmente al grado que se vio abrumado mientras eran parte de este evento en el que la Selección Mexicana se quedó en los octavos de Final, que terminó por casi agarrarse a golpes con un productor que no quiso apoyarlo para poder tener suficientes participaciones junto a Eugenio Derbez en cada transmisión mundialista.

“En Alemania me llené de barros y espinillas por eso, una noche allá me puse borracho de tristeza. Insisto, todo era ‘Eugenio Derbez’ y yo le decía a Javier Alarcón que también dijera mi nombre, pero nadie me pelaba. El productor de Televisa me agarró saña, me despertaba a las 3 de la mañana, llegaba con mi monólogo aprendido y mejor prefería que Eugenio lo hiciera solo. Imagina eso durante dos meses en Alemania, solo en un cuarto y deprimido”.

Omar fue parte de Televisa Deportes no sólo en aquella justa mundialista, sino también fue solicitado para hacer comedia para la misma empresa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, para posteriormente dedicarse a la conducción y actuación de lleno, siendo parte de diversos programas de entretenimiento, así como cintas de comedia romántica.