Así fue el día que detuvieron a José Eduardo Derbez en un aeropuerto

No cabe duda que la familia Derbez es una de las más queridas por su carisma y manera de contar historias, y fue justamente por esta razón que José Eduardo Derbez causó revuelo en redes sociales al contar con lujo de detalle la ocasión en la que fue detenido por migración en el aeropuerto de Los Ángeles cuando llegaba para la filmación de una película. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

En entrevista el programa SNSerio de Multimedios, el hijo de Victoria Ruffo relató el “trágico” momento que vivió de su viaje a Los Ángeles, California, luego de que su padre le consiguiera una pequeña participación en una filmación, destacando que no fue nada agradable ni bien recibido por las autoridades.

Según el relato de José Eduardo, sin explicación alguna más que “un paso de rutina”, se quedó detenido y esperando indicaciones por poco más de tres horas: “Ya sabes que son bien lindos allá en Estados Unidos, bien amables. Sobre todo cuando llegas y hay migración. Amables personas”, bromeó el famoso.

Afortunadamente, dicha experiencia solo quedó en un malentendido y pronto fue abordado por las autoridades para revelarle que podía retirarse sin ningún inconveniente, aunque Derbez no dejó pasar la oportunidad de comentar al respecto.

“Llegan dos weyes, me agarran, y ya me pasan a un cuartito… Me senté, y me tuvieron tres horas sentado a lo wey. Y entonces me dicen ‘Hubo un error, ya te puedes ir'”, concluyó el actor de historias como “Cita a ciegas” y “Vino el amor”. @multimediostv @José Eduardo nos cuenta el día que lo detuvieron en el aeropuerto 😅 ♬ sonido original – multimediostv

