Familia latina llora la muerte de un niño a causa de una bala perdida

Tan reciente y tan intenso es el dolor del señor Gerardo Moreno, de su esposa María de Lourdes Balvaneda y sus hijos Gerardo Jr., Jesse y Yaretzi, que no han querido regresar a su hogar en Pasadena, debido el recuerdo del asesinato de su hijo Ángel Irán, de 13 años, el 20 de noviembre, a causa de una bala perdida.

Debido a su situación económica, la familia Moreno-Balvaneda ha solicitado ayuda del público a través de una cuenta de GoFundMe para darle cristiana sepultura al niño que murió cuando pasaba un tiempo agradable con sus videojuegos de Minecraft.

“Era un buen niño; siempre sacaba buenas calificaciones y le gustaba mucho el basquetbol y el futbol”, dijo a La Opinión, María Balvaneda, tía del pequeño. “Era muy amable, muy cariñoso y lindo”.

El 20 de noviembre, aproximadamente a las 6:12 de la tarde, agentes del Departamento de Policía de Pasadena respondieron a una llamada de emergencia.

Según familiares, Ángel era muy bueno en la escuela y le gustaban mucho los deportes. / Jorge Macías.

En una casa del bloque 900, al norte de la calle Raymond, se escucharon balazos. Una bala impactó la ventana del cuarto donde estaba Irán.

“Mi mamá, mi papá y yo nos preparábamos para ir a una fiesta; escuchamos los tronidos y pensamos que eran cuetes”, dijo María Balvaneda. “El ruido se oyó muy cerquita y después vimos que alumbraban con una linterna hacia el interior de un cuarto y creímos que a lo mejor andaban correteando a alguien”.

Zenaida, su madre salió a indagar y no miró nada. Después llegó la policía y escucharon gritos de ¡Ayuda, ayuda!

Se trataba de su tía María de Lourdes quien llamaba al mismo tiempo a la policía y a los servicios médicos de emergencia.

La atención para el niño resultó infructuosa. Ángel Irán falleció minutos después en el Hospital Huntington Memorial de Pasadena.

“El balazo le dio en el corazón…, la bala le entró por el pulmón”, describió la afligida tía del niño. “Él se alcanzó a levantar del piso, salió del cuarto y cayó en la sala frente a sus dos hermanos y su hermanita”.

Asustados, los niños corrieron a avisar a sus padres de la tragedia.

“Fue en ese momento que su papá [Gerardo Moreno] abrazó a su hijo y le dijo que estaba herido”, recordó la mujer.

¿Frente al hogar dúplex donde viven ambas familias, al menos medio centenar de veladoras han sido depositadas en un altar improvisado, rodeado de floreros con rosas, claveles y gladiolas,.

Sobre la banqueta resaltan los mensajes de “Stop killing our family” (“Paren de matar a nuestra familia”) y “Dena we are better than this (“Pasadena, somos mejores que esto”), juguetes del niño fallecido y una pelota de futbol.

“Dios dará el castigo que merece él o los asesinos y cuando eso suceda habrá un delincuente menos en las calles”, dijo Juan Balvaneda, tío del niño ahora occiso.

Su esposa Zenaida expresó que la justicia que esperan sobre la tragedia que enlutó a la familia Moreno Balvaneda sucederá “cuando los pongan presos y paguen su crimen, porque la vida de Irán nunca se la van a devolver”.

Jennifer Burkner, quien vive a seis cuadras de la calle Raymond, donde fue asesinado Ángel Irán, acudió al lugar del crimen y dio sus condolencias a la familia.

“No puedo expresar con palabras ni entender el dolor de estas familias, mucho menos el de la madre, pero de corazón les digo que espero que algún día encuentren paz y consuelo”, dijo la mujer a sus vecinos.

Recompensa de $10,000

Autoridades del Departamento de Policía de Pasadena no tienen indicios de él o los responsables de la muerte del niño Ángel Irán.

“Aún no tenemos la descripción de ningún sospechoso”, declaró a La Opinión el teniente Keith Gómez, de la División de Investigación Criminal del PPD. “Tenemos múltiples pistas”.

Frente a esta situación, la ciudad de Pasadena ha ofrecido una recompensa de $10,000 a quien proporcione informes que lleven a la captura de uno o varios asesinos.

“Los Detectives de Homicidios del Departamento de Policía de Pasadena (PPD) están trabajando diligentemente para dar seguimiento a todas las pistas de investigación durante sus investigaciones criminales y el público juega un papel fundamental en el proceso de investigación”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

“La información recopilada del público durante investigaciones anteriores ha demostrado ser fundamental para ayudar a las fuerzas del orden a llevar a los responsables ante la justicia en nombre de todas las víctimas”.

Violencia desatada

Aunque el PPD no ha determinado que la causa de la muerte de Ángel Irán obedeció a la actividad de pandillas, en los últimos meses Pasadena registra un sustancial incremento de tiroteos relacionados mayoritariamente a grupos callejeros criminales.

“Es trágico, pero si vemos lo que está sucediendo, el común denominador es personas armadas que enfrentan situaciones económicas [adversas]”, dijo el teniente Keith Gómez.

“Además, está el elemento político porque los robos y el uso de armas se castiga ahora con fianzas de $1, así como el desfinanciamiento de la policía”.

Entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre, en Pasadena se han registrado unos 13 tiroteos, incluido el que cobró la vida de Ángel Irán el 20 de noviembre.