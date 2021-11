“No debemos espantarnos”, dice AMLO sobre la nueva variante Ómicron del coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En su gira de trabajo por el Estado de Oaxaca, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ante la nueva variante de la COVID-19, Ómicron, que está llegando a varios países del mundo, “no debemos espantarnos”.

“Si hay mucha información en los medios que no debemos espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica pero no se sabe más si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países y sobre todo el grado de peligro que representa, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información”, señaló.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano insistió en que “no hay elementos para preocuparnos”, a pesar de que Ómicron ya llegó al continente americano al registrarse los dos primeros casos en Canadá.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador señaló que no existe evidencia de que las vacunas hasta ahora aplicadas en todo el mundo “no sirven” ante esta nueva variante, por lo que su gobierno intensificará la vacunación.

“Tampoco hay información, esto debe de quedar muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea no hay información, no se puede decir las vacunas no sirven, al contrario lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos, que ya empezamos a vacunar a los jóvenes”

Ante la pregunta de que si México estaría preparado para un posible cierre de la frontera con Estados Unidos, López Obrador comentó que su gobierno está preparado “para todo”.

“Si, si, si, si, nosotros estamos preparados para todo, estamos atentos cuidando a la población porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos”, señaló.

“¿Hay la posibilidad de que haya cierre de actividades?”, se le cuestionó al mandatario mexicano, a lo que respondió que no existe “ese pronóstico”.

“No tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y vamos a intensificar el programa de vacunación, de eso voy a hablar pasado mañana en mi informe”

