En qué consiste el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y cómo solicitarlo en Estados Unidos

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) tiene como objetivo primordial apoyar a las familias estadounidenses que viven en la precariedad, por lo que destina fondos de subvención a los estados y territorios estadounidenses para brindar a los beneficiarios asistencia financiera y servicios de apoyo relacionados.

Los programas administrados por el estado pueden incluir asistencia para el cuidado de niños, preparación laboral y asistencia laboral. El TANF otorga $16,500 millones de dólares a todos los estados del país y territorios como Islas Vírgenes y Puerto Rico. Además, se apoya a las comunidades indígenas americanas y las organizaciones nativas de Alaska.

Este programa es vigilado por el Departamento del Tesoro, ya que eroga los recursos a los estados para otorgar pagos mensuales de asistencia en efectivo a familias de bajos ingresos, el programa brinda asistencia a las familias necesitadas para que los menores de edad puedan ser atendidos en sus propios hogares o en los hogares de familiares.

Otro de los objetivos del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas es poner fin a la dependencia de los padres necesitados de los beneficios del gobierno promoviendo la preparación laboral y el trabajo, de esa manera garantizar que pueden ser autosuficientes.

Para ser elegible para este programa de beneficios, los solicitantes deben ser residentes del estado en el que solicitan y ser ciudadanos estadounidenses, extranjeros legales o extranjeros calificados. Además el solicitante debe estar desempleado o subempleado y tener ingresos bajos o muy bajos.

Otro de los requisitos para calificar, que toma en cuenta la Oficina de Asistencia Familiar (OFA), en la cual se debe solicitar la ayuda, es que el candidato al beneficio debe tener un hijo menor de 18 años, estar embarazada y ser mayor de 18 años , así como ser el jefe de familia.

Los estadounidenses que no vivan en situaciones de precariedad no serán candidatos a este programa, ya que es muy focalizado, además a diferencia de otros programas de apoyo que otorga el gobierno en éste no se pide que los beneficiarios tengan que presentar una declaración de impuestos, ya que al no tener recursos o no se requiere.

Tomando en cuenta que es un programa que se maneja a nivel estatal, se recomienda que los interesados ubiquen la Oficina de Asistencia Familiar de su localidad para que puedan ser atendidos directamente y se aclaren las dudas que se puedan presentar.

