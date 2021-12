Horóscopo: qué le espera al signo de Capricornio en diciembre de 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Plutón y Venus en tu signo y con Marte en Escorpio en la zona once, vas a buscar maneras de participar en proyectos colectivos con una posición dominante y, a la vez, con mucho carisma. Se va a sentir el poder de tu experiencia en todo lo que encares. En tu trabajo, una alegría extra totalmente envuelta de “lo sorprendente”.

Dónde tomar acción. No postergues ese proyecto creativo que está en cartera esperando que le des curso y forma. Además, alivio luego de un período de gastos extras. Todo suma: sirvieron para que hagas cambios en el manejo de tus recursos.

Amor y sexo. Con tu amor, la sensación de estar con quien quieres estar. En un diálogo abundante y nutritivo, todo fluye en una química y una intimidad que facilitan todo. Pero ojo: ¡tu pareja no es tu refugio! No le des lugar a la dependencia.

El desafío. No disipar tu energía en muchas cosas a la vez.

La oportunidad. ¡Chau a los miedos! Dejan de tener lugar en tu cuerpo y en tu psique.

Tu aliado. Leo ordena tus ideas.

