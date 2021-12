Agenda de Eventos: diversión de fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pastorela navideña

Luego de un año de ausencia de los escenarios, la Latino Theater Company repondrá la pastorela La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin en la catedral de Nuestra Señora de los Ángeles (555 W. Temple St., Los Angeles). La historia de Juan Diego, a quien dice la leyenda que se le apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac, será presentada por más de cien actores, cantantes y bailarines. Viernes y sábado 7:30 pm. Entrada gratuita; hay asientos disponibles en $45. Es necesario hacer reservación para asistir. Informes y boletos en latinotheaterco.org.

Foto: Latino Theater Company

Autos extremos

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) estrenará la exhibición Hypercars: The Allure of the Extreme. Hypercar es un vehículo que existe al máximo grado de desempeño, avance tecnológico, precio y rareza. La exhibición rotará 30 hypercars de fabricantes líderes y de marcas menos conocidas que han tomado por sorpresa el mundo del automovilismo. Algunos de estos vehículos son el McLaren Speedtail de 2020, el Bugatti Veyron 16-4 de 2008, el Aria FXE Concept, el Delage D12 de 2021 y el Hennessey Venom F5. Del sábado al 22 de septiembre de 2022. Boletos $12 a $17. Abierto todos los días de 10 am a 5 pm. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

Posada en el parque

Para celebrar la reapertura de la organización de salud y bienestar The Wall Las Memorias, que sirve a comunidades de latinos, personas LGBTQ y otros necesitados, esta institución llevará a cabo el evento ‘Las posadas in the park’. La festividad tendrá lugar en The Wall Las Memorias AIDS Monument (3501 Valley Blvd., Los Angeles) y habrá rifas, regalos, churros, chocolate caliente y la presentación de Las Cafeteras. Sábado 12 a 4 pm. Entrada gratis; es necesario hacer reservación para asistir. Informes thewalllasmemorias.org.

Foto: Archivo

Navidad en el acuario

Aquarium Holidays es la celebración de navidad que cada año realiza el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach). Los visitantes podrán disfrutar del festival Holiday Treats for the Animals, que incluye decoración de la temporada, una casa de jengibre y oportunidades para tomarse fotos con Santa (en los fines de semana del 4 al 19 de diciembre). También podrán ver al Santa buceador en la caverna Honda Blue junto a tiburones leopardo, lubinas gigantes y otras criaturas del bosque de algas. A partir del sábado y hasta el 23 de diciembre. Es necesario hacer reservación. Boletos $26.95 a $36.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Foto: Acuario del Pacífico

Villancicos a coro

Carols by Candlelight del Pacific Chorale incluye una recopilación del música de coro clásica del renacimiento y de otras épocas, como I Wonder as I Wander, Ding! Dong! Merrily on High, Silent Night y God Rest You Merry, Gentlemen. También hay trabajos de renombrados compositores de los siglos 20 y 21. Con Robert Istad como conductor, el coro se presentará el sábado y el miércoles a las 8 pm, en la iglesia católica Our Lady Queen of Angels (2100 Mar Vista Dr., Newport Beach). Boletos $15 a $70. Informes pacificchorale.org.

Cine en el consulado

Como parte de la serie Cine con sentido, que realiza en el Centro Cultural y Cinematográfico México del Consulado General de México en Los Ángeles (2401 West 6th St., Los Angeles), se proyectará Feeling Through, una historia donde el protagonista nos acerca al mundo de la sordera y la ceguera. Se contará con la presencia de Doug Roland, director de este cortometraje nominado al Oscar. El filme estará subtitulado en español. Luego se mostrará el documental Connecting the Dots, en inglés con subtítulos en español. Viernes 12 pm. Entrada gratis. Informes cccmla.com.

Zoológicos navideños

Este fin de semana comienzan las celebraciones de Jungle Bell en el San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) y el Wild

Holidays en el San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido). Ambas celebraciones incluyen actividades para toda la familia, luces navideñas por todo el zoológico, presentaciones en vivo, música de navidad y productos a la venta con temas silvestres y con el tema de navidad. Jungle Bells tiene lugar del 10 al 23 de y del 25 al 31 de diciembre, y el 1 y 2 de enero. Wild Holidays se realiza los fines de semana y otros días adicionales de diciembre; termina el 2 de enero. Boletos $52 a $62. Informes y horarios en sandiegozoo.org/junglebells y sdzsafaripark.org/wildholidays.

Foto: Ken Bohn

Zoológico iluminado

La tradición navideña L.A. Zoo Lights regresa al Zoológico de Los Angeles (5333 Zoo Dr., Los Angeles) con un despliegue de luces inspirado en la vida silvestre y en la temporada decembrina. Los visitantes pueden dar un paseo por algunas áreas del zoológico donde se han instalado proyecciones y luces que permiten experiencias interactivas en recorridos que se pueden hacer caminando. El paseo se puede hacer entre 60 y 90 minutos. Hay entretenimiento en vivo en fines de semana. Todos los días de 6 a 10 pm. Termina el 2 de enero. Boletos $22. Informes lazoo.org.