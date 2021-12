La variante Ómicron no hace que viajeros cambien de planes para viajar al exterior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presencia del primer caso de la nueva variante Ómicron de covid-19 en Los Ángeles no ha hecho que Miguel Granados suspenda su viaje a México para las fiestas decembrinas.

“Sí me preocupa, pero no pienso posponer mi viaje. He cumplido con todo. Me he puesto las tres dosis de la vacuna. Uso mascarilla y gel antibacterial todo el tiempo. Sabemos las reglas y las estamos poniendo en marcha”, dijo Granados, quien estará en México del 17 al 31 de diciembre.

Para muchos mexicanos que radican en Estados Unidos, las fiestas decembrinas son una oportunidad única para viajar a México a reunirse con sus familiares.

Con lo que no contaban es que aparecería una nueva variante de covid-19, la Ómicron, y de la que ya se presentó el primer caso hace dos días en Estados Unidos. Y este viernes, las autoridades de salud de México reportaron su primer infección detectada en un hombre de 51 años que regresó de Sudáfrica y quien presenta síntomas leves.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles dio a conocer que partir de este viernes 3 de diciembre, a los viajeros internacionales que lleguen a la terminal internacional del Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) se les ofrecerá una prueba rápida de covid-19 así como información sobre las recomendaciones federales para ponerse en cuarentena.

Al mismo tiempo, la administración de Biden dijo que a partir de este lunes, todos los viajeros internacionales que regresen al país deberán mostrar una prueba negativa de covid-19, practicada 24 horas antes de su vuelo de salida, sin importar su estatus de vacunación y ciudadanía.

Para ingresar a EE.UU. se necesitarán test de no más de 24 horas, sin importar el estatus de vacunación. (EFE)

La nueva medida de la prueba rápida de covid al llegar al LAX que es opcional fue puesta en marcha por Salud Pública tras recibir confirmación del primer caso de covid-19 con la nueva variante Ómicron.

Se trata de una persona que regresó el 22 de noviembre al condado de Los Ángeles después de viajar a Sudáfrica, y en su vuelo de retorno, hizo una parada en Londres. Salud Pública estima que la infección está relacionada con el viaje.

Y revelaron que la persona infectada es un adulto residente del condado de Los Ángeles, completamente vacunado. Por ahora se encuentra aislado y sus síntomas mejoran sin cuidado médico.

Un pequeño número de individuos en contacto con esta persona infectada con Ómicron, han sido identificados y se les han hecho pruebas para determinar si tienen covid. Todas salieron negativas y no presentan síntomas.

“A lo largo de la pandemia, siempre hemos sabido que habría más mutaciones, lo que resultaría en la posibilidad de una cepa más peligrosa que la variante Delta”, dijo la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública.

Si bien, dijo, que no podemos saber con certeza el impacto del Ómicron en este momento, la buena noticia es que ya sabemos cómo reducir la transmisión y la propagación mediante intervenciones farmacéuticas como no farmacéuticas.

“Animo a todos a que sigan los pasos que sabemos que ofrecen protección, como vacunarse o ponerse el refuerzo, hacerse la prueba si se siente enfermo o si tiene un contacto cercano con una persona con covid, y usar la mascarilla en interiores y en megaeventos”.

Nuevo caso de Ómicron es identificado en residente de Minnesota. (Getty Images)

Para quienes van a viajar, Ferrer dijo que la herramienta más importante es la detección temprana de la infección para reducir la propagación.

“Pedimos a los residentes que han viajado durante los días de fiesta que se hagan la prueba de covid así como a quienes han hecho viajes internacionales; o han ido a lugares del país con altos niveles de contagios, o si han acudido a grandes eventos con mucha gente, ya que algunos de ellos puede que no estén vacunados”.

La doctora Ferrer dijo que la vacuna y el refuerzo son lo más importante para la temporada de fiestas sobre todo si van a viajar o participar en reuniones.

“Las vacunas son efectivas contra la variante Delta y las cepas tempranas del virus, lo que nos permite mantener la esperanza de que las vacunas aprobadas proporcionan alguna protección contra Ómicron”.

Las recomendaciones de Salud Pública para quienes arriben al LAX, procedentes de cualquier país con casos de Ómicron o que se sientan enfermos, es que deben hacerse el examen rápido antes de salir del aeropuerto.

Granados dijo que él no tiene ningún inconveniente en hacerse otro examen al llegar de su viaje de México, antes de salir del aeropuerto. “De hecho, la aerolínea nos obliga a hacernos una prueba de covid, 24 horas antes de abordar el avión. Y al sentarnos, limpiamos el asiento, el cinturón de seguridad y hasta la ventanilla con toallas desinfectantes”.

Comentó que definitivamente estar vacunado, le da un tremendo alivio psicológico. “Nosotros no vamos a eventos donde la gente no usa mascarilla o no está vacunada. Nos cuidamos al máximo”.

La vacuna da confianza a muchos para viajar aún con la aparición de la nueva variante de Ómicron. (Getty Images)

Victoria Acosta tiene su viaje de vacaciones a México planeado para mediados del mes de diciembre, pero la presencia de la nueva cepa Ómicron, dijo que de ninguna manera la ha hecho cambiar de planes.

Sin embargo, reconoció que sí le preocupa porque hay mucha gente que anda muy relajada como si ya no hubiera pandemia.

“Me gustaría que las autoridades en el aeropuerto fueran más estrictas y no bajen la guardia en cuanto a las medidas de prevención”.

En lo particular, dijo que haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson, y luego el refuerzo de la Moderna, le da mucha tranquilidad. “Me puse el refuerzo a principios de noviembre, justo para estar a tiempo para mi viaje”.

Por lo que respecta a la prueba de saliva que se recomienda hacer al llegar al LAX, dijo que le parece una buena medida, pero le gustaría saber si no es un tanto redundante, ya que vienen de hacer un examen 24 horas antes de subir al avión.

“Tal vez sería más conveniente hacerla días después porque nos han dicho que recién contagiados, los síntomas no aparecen en una prueba, y tienes que esperar al menos 4 días para saber si realmente tienes covid”.

La maestra Paloma de La Paz dijo que el Ómicron no la hecho modificar sus planes para viajar a México en diciembre para ver a su familia. “Me sigo protegiendo igual con la mascarilla, el gel antibacterial para las manos y siguiendo el protocolo de covid. Tengo las dos dosis de la vacuna y antes de salir, me voy a poner el refuerzo. Así que confío en que todo va a estar bien”.

Ayer mismo le aplicó la segunda dosis de la vacuna anti-covid a su hijo de 7 años.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles quiere que los viajeros internacionales se hagan la prueba de covid al llegar de un vuelo internacional. (Getty Images)

José Juan Gutiérrez regresó ayer de la ciudad de México, y dijo que le parece un poco excesivo que le pidan volver a hacerse la prueba de covid en el LAX, cuando se la hizo un día antes de llegar a Los Ángeles. “Ya de por sí tiene uno que llegar 4 horas antes al aeropuerto para llenar un montón de papeles en los que asegura que no ha estado en contacto con nadie que ha tenido covid-19”.

Si has estado en un país en el que se ha reportado la variante en los últimos 14 días, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, te recomienda que aún cuando estés vacunado o hayas tenido covid, te hagas el examen al llegar al aeropuerto y si salió negativo, de nuevo otra vez de 3 a 5 días más tarde.

Te recomiendan aislarte por 7 días, aún si sales negativo; y si no te hiciste la prueba, debes ponerte en cuarentena 10 días.

Te piden observar tus síntomas por 14 días. Si tienes síntomas, debes ponerte en cuarentena, y hacerte el examen de inmediato.

Si saliste positivo, ponte en cuarentena por 10 días. Para instrucciones llama al 1-833-641-0305.

Para encontrar un lugar donde vacunarte cerca de ti, o hacer una cita, visita:

La cepa Ómicron fue reportada por primera vez en Botswana el 11 de noviembre, y el 14 de noviembre en Sudáfrica.

Lo que más llama la atención de la nueva variante es la gran cantidad de mutaciones, cerca de 50, muchas más que las cepas previas.

Aunque cada vez más estados reportan sus primeros casos de la variante Ómicron en EE UU, es la súper contagiosa cepa Delta la que está causando casi todos los casos nuevos de covid-19 en el país. Todavía es un misterio cómo se va a desarrollar el Ómicron, y si va a incidir en un mayor número de casos.

La Organización Mundial de la Salud reportó que no está claro aún si la Ómicron presenta síntomas más severos que otras variantes incluida la Delta.