Charly López destada que Ingrid Coronado le fue infiel dos veces, una de ellas con un futbolista

Ingrid Coronado y Charly López se separaron en el año 2004 debido a los graves problemas de alcoholismo que padeció cuando inició su etapa de empresario, y aunque hace unas semanas recordó su relación para asegurar que habían logrado llegar a un acuerdo y no le interesaba tener una amistad con ella porque no es una buena persona; ahora el ex Garibaldi vuelve a causar polémica al asegurar que la madre de su hijo le fue infiel con un futbolista.

A 17 años de haber firmado su divorcio de la conductora, Charly López rompió el silencio sobre los motivos por los que decidió separarse, entre los que destacó dos infidelidades que nunca pudo perdonar.

Así lo relató durante el programa ‘De Primera Mano’, en donde compartió por primera vez algunos detalles de la traición de Ingrid Coronado, entre los que aseguró ella le quitó la mitad de una casa que le correspondía a él tras su separación y actualmente interpuso una demanda en su contra.

Cuando fue cuestionado sobre los rumores que aseguraban Coronado le había sido infiel con un futbolista, Charly se mostró sorprendido y evitó responder; sin embargo, finalmente aceptó que esto sucedió.

“No, no (digas el nombre) porque es un hombre casado. Con todo respeto es un hombre casado. Sí, si es verdad, y no nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo; sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando Solar”, explicó el cantante.

Además, recordó cómo descubrió la infidelidad mientras regresaban de un viaje que realizaron.

“Yo lo agarro y no se lo esperaba ella en el aeropuerto, salió con ella y con todo el equipo. Lo jalé del hombro y le dije: ‘A ver brother, tu sabes que es casada, tú te le vuelves a acercar y te rompo las piernas’“, añadió.

Tras descubrir la infidelidad, ella le ofreció disculpas, pero él nunca logró olvidar el engaño, por lo que continuó con los planes de divorcio.

“Cuando llegamos a la casa me dice ella: ‘perdóname la regué, discúlpame’. Y yo dije no hay ningún problema, pero la verdad es que nunca la perdoné y por eso es que siguió el divorcio“.

Finalmente, destacó que no guarda rencor contra el futbolista de quien continuó reservando el nombre.

“Está casado, y es un excelente ser humano. Aquí el tema es que, en ese momento él estaba soltero y ella no. El tema no es de él, y además ya está casado y yo le tengo mucho aprecio. Es un gran futbolista”, puntualizó.

