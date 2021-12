Negocio del sur de Los Ángeles entrega árboles de Navidad a cambio de reciclaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No eran los duendecillos de Santa Claus pero este viernes un grupo de trabajadores de una compañía de reciclaje del sur de Los Ángeles se pasó el día poniendo bases de madera a cientos de arbolitos de Navidad, que comenzaron a entregar a los clientes que iban llegando.



Esto como parte de la sexta entrega anual de árboles de Navidad que Active Recycling Inc., hace para la comunidad.



El dueño Errol Segal dijo que durante la entrega de arbolito, permite que sus empleados cambien un poco su rol de permanecer en las líneas de reciclaje y en cambio se enfoquen en el ensamblaje y entrega de los pinos.



Cuando llegan los clientes si tienen la necesidad de un arbolito, una vez que entregan su reciclaje, canjean un vale que les permite llevarse un árbol por vehículo que llega al lugar.



Segal dijo que su acto de caridad durante la época navideña comenzó hace seis años cuando una clienta le hizo ver las adversidades que enfrentaba.



Esta cliente había llegado al negocio a dejar su reciclaje y cuando estaba a punto de irse, Segal le preguntó si ya estaba lista para ir a comprar su árbol de Navidad.



“Ella me dijo: ‘Señor Segal apenas si me alcanza para comprar un regalo’… Sus palabras me estremecieron”, recordó el empresario. “Así que le dije que se subiera al carro y la llevé a comprar un arbolito. Ella lloró y después me agradeció mucho”.



La situación de su clienta lo dejó tan conmovido que inmediatamente fue y compró 300 arbolitos de navidad adicionales para donar a los demás clientes que estuvieran en una situación similar.



Desde entonces la tradición continuó y ahora Active Recycling Inc. entrega cada año 1,000 arbolitos navideños. La excepción fue el año pasado cuando debido a la pandemia, no pudieron hacer la entrega.



“Lo único que le pedimos a la gente que para recibir un arbolito es que deben traer basura para dejar o deben traer reciclaje”, dijo Segal.



Esto incluye metales, cartones, periódico, cobre y aluminio.

Los trabajadores de Active Recycling Inc. poniendo las bases a los arbolitos de navidad. (Jacqueline García/La Opinión)

Desde las 10 de la mañana, horario en que se comenzaron a entregar los arbolitos este viernes, uno tras otro emocionados los choferes que dejaban su reciclaje se iban con su regalo navideño.



La noticia fue muy bien recibida por Karina Gutiérrez quien se enteró por televisión acerca de la entrega y llegó con su hijo a reciclar y a recoger su pino.



“Esto está muy bien porque en mi caso no íbamos a tener arbolito de navidad”, confesó la mujer. “Este es el regalo que necesitábamos”.



Su hijo, Kenneth Villela, dijo emocionado que no podía esperar a llegar a casa para empezar a ponerle las luces de colores. Y agregó que esta sería una actividad divertida durante el fin de semana.



A la entrega, también llegó Johanna García y su esposo Alex Montenegro. Ellos contaron que era la primera vez que recogían un arbolito y agradecieron el buen gesto del dueño de la compañía.



“Está muy bien porque ahorita estamos en crisis. Y los órboles que hay están bien caros”, dijo García. La pareja aseguró que el arbolito que les entregaron le va a poner más color a su hogar.



Otro usuario fue Luis Carlos, quien contó que todos los días llega al lugar a tirar su basura y que el jueves le avisaron que iban a entregar los arbolitos. “Para mí esto está muy bien porque este arbolito en el Costco viene costando unos $90”, dijo el joven, quien ha recibido su arbolito por tres años.



“El año pasado no nos dieron por la pandemia pero antes sí, y el señor [Segal] es muy bueno con nosotros”, añadió asegurando que iba a pasar la voz entre sus amistades para que también lleguen al lugar de reciclaje para llevarse su arbolito.

Karina Gutierrez y su hijo Kenneth Villela llegaron a Active Recycling Inc. a recoger su arbolito de navidad gratis. (Jacqueline García/La Opinión)

El proceso

Segal se enorgullece en decir que su negocio está ayudando de gran manera a mantener la ciudad de Los Ángeles limpia y a prevenir que la basura sea tirada de manera ilegal en las calles y callejones de Los Ángeles. Contó que tiene muchos clientes fieles y que por eso el regalo de un arbolito es bien merecido.



Agregó que actualmente los arbolitos navideños tienen costos muy altos, en parte debido a la sequía, transporte e incendios. Sin embargo, aseguró que ninguna familia debería quedarse sin su árbol navideño si lo desean.



Indicó que los clientes nuevos y actuales pueden llevarse su arbolito navideño gratis siempre y cuando reciclen cualquiera de los materiales, previamente mencionados, que acepta Active Recycling.



Y señaló que aquellos que llegan, si reciclan hasta 500 libras de basura y reciben su arbolito de navidad estarían recibiendo hasta $300. Una ganancia que los clientes no pueden dejar pasar durante esta fecha festiva.



La entrega de arbolitos usualmente toma de dos a tres días para que se entreguen en su totalidad.

Active Recycling está localizado en el 2000 W. Slauson Ave. en Los Ángeles 90047.