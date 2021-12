No se guardó nada: Kylian Mbappé confiesa porqué se quería ir del PSG

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado mercado de fichajes se vivió uno de los culebrones más llamativos del verano, luego de que el Real Madrid pudiera sobre la mesa 180 millones de euros por Kylian Mbappé que finalmente fueron rechazados por el PSG. Finalmente, y luego de algunos meses, el francés se sinceró y confesó cómo se sintió luego de que no pudiera salir al conjunto merengue.

El campeón del mundo reveló, en una entrevista realizada por Thierry Henry, su deseo de dejar el equipo parisino en junio en donde manifestó que sintió decepción al no poder salir del PSG.

La entrevista de Henry con Mbappé tiene de cabeza al madridismo por la emoción, que ya empezaron a armar su XI ideal con el francés.

📋✏@elchiringuitotv por FOX Deportes. pic.twitter.com/o9h6Gm7Bu5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 2, 2021

“¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, explicó Mbappé.

"¿Mi futuro? No es fácil. Pase lo que pase, jugaré en un gran club. La gente me pregunta si me decepcionó no salir este verano y digo que un poco, sobre todo al principio. Pero yo soy parisino y quiero al club".



Mbappé, a Henry en su charla en Amazon Prime Video pic.twitter.com/4OcoYqbyhS — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 5, 2021

Otra de las revelaciones de Mbappé que sorprendió a más de uno fue el hecho de que luego de la Eurocopa se planteó retirarse de la selección debido a su rendimiento en dicha competición, en donde Francia cayó en octavos de final ante Suiza.

“Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti. Me pregunté si tenía que salir de la selección. Pero me enfoqué en otras cosas y supe que lo que podía reforzarme era demostrarlo en el terreno de juego. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo”, reveló Mbappé.

También puede interesarte:

Ibrahimovic, el sabio: Zlatan le mandó un consejo a Kylian Mbappé, atacó a Pep Guardiola y criticó el Balón de Oro de Lionel Messi