Megan Fox y Machine Gun Kelly quedaron encadenados por sus uñas

Cuando parecía que Megan Fox y Machine Gun Kelly no serían capaces de sorprendernos con sus muestras de devoción públicas, la pareja se ha superado a sí misma posando literalmente encadenada sobre la alfombra roja el pasado viernes en el lanzamiento de la colección de esmaltes de uñas del cantante. Los dos quisieron apostar por una manicura muy original en color rosa, que incluía una cadena que iba del meñique izquierdo del músico al mismo dedo de la mano derecha de su novia haciendo que quedaran encadenados por sus uñas.

Este último gran gesto está sin duda a la altura del collar con una gota de su sangre que Megan Fox le entregó a Machine Gun Kelly, cuando tuvieron que separarse durante unas semanas o el tatuaje que él se hizo con el apodo cariñoso de la intérprete como muestra de su amor. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

No cabe duda de que Megan Fox ha protagonizado algunos de sus momentos más inolvidables sobre la alfombra roja desde que hizo oficial su relación sentimental con Machine Gun Kelly: el pasado mayo se puso una creación muy provocativa de Mugler que dio mucho que hablar en los Billboard Music Awards y en septiembre apareció con un vestido transparente que mostraba más de lo que ocultaba en la gala de los MTV VMA. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfoxx_sx)

Megan Fox ha reconocido que tuvo que dejar de lado la ropa deportiva y mejorar su guardarropa cuando empezó a dejarse ver en público con su novio. “Tratamos de coordinar nuestros atuendos”, aseguró recientemente en el programa de Jimmy Kimmel. “Es algo que he empezado a hacer con él porque se viste de una forma muy extravagante. Tengo que estar a su nivel”. View this post on Instagram A post shared by the Blonde Don (@machinegunkelly)

