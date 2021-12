Ante repunte de hospitalizaciones por covid, advierten que vacunarse es crítico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La salvadoreña Daysi Hanis pasó un día y medio en un hospital de Los Ángeles enferma de covid-19 a finales de noviembre.

“Empecé con escalofríos, temperatura. Temblaba de frío. Luego me pegó mucho dolor de cabeza y vómitos. Las pastillas no me hacían nada para controlar el dolor de cabeza. Solo cedía cuando me quedaba dormida, pero al despertar me volvía de inmediato”, dice.

Y como ella es una enfermera que trabaja en el cuidado de personas con Alzheimer, después de hacerse la prueba de covid-19 y salir positiva, temerosa de que el intenso y constante dolor de cabeza pudiera ser un aviso de algo mucho más grave como un derrame cerebral, se fue al hospital.

“No hubo necesidad de ponerme oxígeno sino que me hicieron muchas pruebas, y luego me dieron de alta”, dice.

Daysy Hanis cae en el hospital al contraer covid-19. (Cortesía)

Hanis, quien anda en sus 40, cuenta que como enfermera fue de las primeras en vacunarse contra covid-19, pero además debido a que también es actriz de cine mexicano, se cuida mucho y hace ejercicio. “Así que no pensé que me fuera a enfermar de covid”.

Sin embargo, cree que adquirió el virus en un set de filmación al que había ido días antes de empezar con los síntomas; o en una fiesta de karaoke celebrada en un restaurante que estaba muy concurrido.

“Aún estoy en mi casa. No he salido ni al supermercado. Me preocupa poder contagiar a otros. Y me siento muy débil y mareada. Me dicen que es normal. Pero esta enfermedad me ha hecho tomar una mayor conciencia de cuidarme porque el virus no discrimina.

“Nadie está exento. Ha muerto gente de todas las edades. Yo no tengo enfermedades crónicas y me considero saludable, pero aún así no me escapé”, dice preocupada porque el invierno pueda provocar un rebrote en los casos del coronavirus.

“Ya me dio miedo ir a los eventos”.

Daysi Hanis al llegar al hospital con covid-19. (Cortesía)

El número de pacientes con covid en los hospitales del condado deÁngeles aumentó el fin de semana, lo que hace temer un posible repunte en las infecciones durante la temporada invernal, sobre todo ante la presencia de la nueva variante Ómicron en el condado de Los Ángeles. También ha habido un ligero repunte de hospitalizados en San Diego.

Pero en las dos últimas semanas, en 30 estados del país se ha registrado una tendencia a la alta en las hospitalizaciones. Los 6 estados donde más ingresos hospitalarios se han presentado son Michigan, Ohio, Indiana, Pennsylvania, Nueva York e Illinois.

Y por primera vez en dos meses, Estados Unidos tiene un promedio de 100,000 nuevos casos de covid-19 cada día, una alza que se cree tiene que ver con los millones de personas que viajaron por Acción de Gracias. De hecho, el segundo caso de la variante Ómicron que se presentó en Los Ángeles es de un estudiante ya vacunado de la Universidad del Sur de California que viajó a la costa este para Acción de Gracias. Por fortuna, sus síntomas son leves.

El doctor Héctor Flores, director de Medicina Familiar del Adventist Health White Memorial. (Cortesía)

La vacunación nos puede salvar

El doctor Héctor Flores, director de Medicina Familiar del Hospital Adventist Health White Memorial, afirma que lo más importante ante este repunte sigue siendo la vacunación, mantener la distancia social, el uso de la mascarilla y gel antibacterial, así como el lavado de manos.

“No sabemos el impacto de la variante Ómicron en niños y adultos, por eso debemos insistir en la vacunación”.

Según reporta Salud Pública del condado de Los Ángeles, el promedio de vacunación entre los latinos es de 60% en el condado de Los Ángeles contra 73% de los residentes blancos y 82% de los asiáticos.

La población afroamericana tiene la tasa más baja de vacunación con solo el 55% que ha recibido al menos una dosis.

El doctor Flores también director del Centro de Salud Hispana del Hospital Adventist Health White Memorial, explica que la resistencia de los latinos a la vacuna tiene que ver con que todavía no tienen información ni cuentan con una persona de confianza que se las comparta.

“En el hospital, hemos entrenado a promotores de salud para que le expliquen a la comunidad en el lenguaje que ellos entienden, con información verdadera que no son mitos y respondan a sus dudas”.

También indica que las personas tienen miedo a las complicaciones de la vacuna. “Pero es muy sencillo, si en un coliseo, tenemos 100,000 personas sin vacunar, es por seguro que al menos 12,000 van a ir al hospital y 2,000 van a morir. Si están vacunados, casi nadie muere”.

Hace ver que hay un tercer grupo, los trabajadores esenciales, que no se han vacunado porque están muy ocupados.

“Lo que estamos haciendo son clínicas móviles para ir a sus empleos, iglesias y otros lugares donde los podamos encontrar”.

La vacuna nos ayuda a resistir al covid-19. (Getty Images)

De acuerdo al doctor Flores, los que más han ingresado a los hospitales son los no vacunados. “Mucha gente se resiste a vacunarse y se acaba enfermando y en el hospital”.

Añade que quienes se oponen, no se quieren dar cuenta que el virus no afecta a una sola persona sino a toda una familia. “Y sufren cuando se muere el ser querido, quien muchas veces es quien se ganaba la vida para toda la casa. Así que no solo se impacta la salud sino la vida y en lo económico’.

Y reconoce que hay mucho estrés por covid y la nueva variante nos pone nerviosos, pero dice que vamos a estar más protegidos con la vacuna.

“Yo puse mi fe en Nuestro Señor, pero también creo en la ciencia y me vacuné. Se vacunó mi hija, toda mi familia y mis colegas. Y la resistencia de nuestro pueblo latino a vacunarse es por falta de información y porque necesitamos hacer las vacunas aún más accesibles”.

En el Hospital Adventist Health White Memorial no se reporta aún ningún alza en las hospitalizaciones.

En Los Ángeles, ya tenemos tres casos de la variante ómicron de covid-19. (Getty Images)

Tercer caso

El lunes 6 de diciembre, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, confirmó un tercer caso de la cepa Ómicron.

Se trata de un individuo que viajó de West África y se encontraba completamente vacunado. Hasta el momento presenta síntomas leves y se encuentra aislado. Al mismo tiempo se dio a conocer que sus contactos cercanos están completamente vacunados y salieron negativos al virus en las pruebas hechas.

“Este último caso de la variante Ómicron en el condado de Los Ángeles subraya cuán críticas son las medidas de seguridad al viajar”, dice la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública.

“Estos requisitos incluyen una prueba negativa antes de abordar un vuelo, uso de mascarilla, y no viajar cuando estén enfermos. También deben considerar retrasar sus viajes hasta que todos los que van a viajar estén completamente vacunados”.

Desde el viernes funciona un sitio gratis de pruebas rápidas de covid en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), para que los viajeros internacionales se hagan el examen de antígenos de manera voluntaria y obtengan los resultados antes de salir.

A quienes salgan positivos se les entregará un kit para hacerse la prueba en su casa dentro de 3 o 5 días más tarde.

La doctora Ferrer dice que quienes han viajado durante las vacaciones deben hacerse la prueba, más aún si estuvieron en el extranjero o en lugares de este país con altas tasas de transmisión, o si participaron en reuniones y eventos con un gran número de personas.

Hay sitios de prueba gratuitos en todo el condado y las personas pueden encontrarlos en el sitio:

https://covid19.lacounty.gov/testing/ para obtener información sobre dónde hacerse la prueba.

Y si tienen un resultado positivo en la prueba de covid, deben ser puestos en cuarentena.

El condado de Los Ángeles lleva un acumulado de 1.5 millones de casos de infecciones desde que comenzó la pandemia, y 27, 442 fallecimientos.

Salud Pública insiste en que la vacuna y el refuerzo son críticos en preparación para la temporada de fiestas.

Pueden acudir a cualquier sitio de vacunación de Salud Pública o hacer una cita en los cientos de sitios adicionales en todo el condado. Para obtener más información, visite: VaccinateLACounty.com.