Kylie Jenner y Travis Scott no saldrán de una casa hasta que nazca su segundo hijo

Kylie Jenner y Travis Scott ya están encerrados en una casa, lejos de la polémica y la prensa y esperando a que nazca su segundo hijo. Ya restan pocas semanas para el nuevo integrante de la dinastía Kardashian Jenner. Con la pareja se encuentra también quien vendrá a ser la hermanita mayor, Stormi.

“Kylie Jenner y Travis Scott están muy relajados y a gusto en casa (de la que no saldrán), ultimando los preparativos para la llegada de su bebé. Travis ha sido especialmente considerado con Kylie Jenner en estos meses de embarazo, apoyándola en todo lo que necesitaba y disfrutando de su compañía como la familia que son”, ha dicho una fuente cercana a la pareja sobre la llegada al mundo del segundo bebé de Travis y Kylie. View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Por su parte, la estrella televisiva, empresaria y diseñadora, Kylie Jenner, está encantada ante la oportunidad de gestionar sus negocios, y la crianza diaria de su hija desde la comodidad que le aporta su hogar y sin salir de una casa en la que probablemente sea el primer hogar del segundo hijo de Travis y Kylie. “No hay nada que Kylie adore más que estar en casa, pasárselo bien con Stormi al tiempo que lidia con todos los asuntos de su trabajo”, dijo la misma persona. View this post on Instagram A post shared by pregnan tdiary_💛 (@pregnantdiary_)

Además de estar tan centrados en la llegada al mundo de este segundo bebé, el rapero y la socialité también han optado por mantenerse en un discreto segundo plano estos días, por la tragedia de la gran estampida humana que acabó con la vida de algunos asistentes al Astroworld Festival en Houston, Texas. A Travis Scott se le han ido sumando las demandas e incluso de dos agentes de seguridad del show. Por su parte, Kylie Jenner se ha mantenido a su lado apoyándolo hasta ver cómo es el desenlace de este trago amargo para todos los involucrados. pic.twitter.com/ijXKslw7E2— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) November 6, 2021

