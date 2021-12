Manelyk González explota contra Cristina Eustace por seguir hablando de ella tras final de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El drama de “La Casa de los Famosos” no terminó después de que Alicia Machado se coronara como la ganadora del reality show de Telemundo. Las cosas siguen ardiendo entre los ex participantes y ahora Manelyk González ha explotado contra Cristina Eustace.

Tras finalizar el show, varias estrellas han dado entrevistas en donde hablan de su experiencia en el programa que los mantuvo encerrados 24/7 y bajo constante vigilancia. Hace días, Cristina realizó un Instagram Live en donde habló de varios de sus ex compañeros.

Entre la conversación, salió el nombre de Manelyk en donde la cantante dijo que al principio no la conocía mucho pero que en cuanto ya se pudo más acerar a ella le cayó súper bien.

“Yo la estimo, la aprecio, la respeto porque tuvo un pasado bien cabrón. Ella está tratando de limpiar su imagen por tantas cosas que ella platicó de todos los realities que ha vivido. Por eso ella es agresiva… ella llegó agresiva conmigo y yo lo sentía“, dijo Cristina.

Estas palabras llegaron a oídos de la que fuera participante de “Acapulco Shore” que le puso un alto y le dijo sus verdades.

“Acabo de ver un video que me pareció patético de mis compañeros hablando de mi de mi desempeño cha cha cha…”, dijo Manelyk en Instagram Stories. “Ni voy a dar entrevistas, ni me voy a meter en chismes, ni voy a empezar con dimes y diretes en Instagram. Yo no necesito limpiar ninguna imagen mi amor. Si tanto te molesto o si tanto quieres hablar mal de mi, ¿por qué carajos me escribes? De que, ‘Mi reina vamos a vernos’. O sea, la hipocresía al mil por mil”.

“Yo no necesito limpiar ninguna imagen, yo llevo 10 años en esto y me ha funcionado perfectamente bien. Si tu, eres tonta y no sabes hacer tu papel dentro de un reality — esa no es mi culpa“, agregó.

Mane también escribió texto en los videos donde decía, “Ya pasó, ya supérenme”, “Les arde tanto que los demás triunfen”, y “Hay personas que nacemos con estrella y otros estrellados”.

Al final, Mane hizo un Boomerang en donde se le ve haciendo una señal obscena presuntamente dedicada a Cristina.

¡Mira el video completo aquí!

