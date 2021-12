“Me duele muchísimo”: Kate del Castillo revela que le afecta no recibir propuestas de trabajo en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para poder trabajar en México, Kate del Castillo dice que tiene que generarse las oportunidades ella misma, pues las producciones nacionales no la llaman, y eso le afecta.

“Me duele muchísimo. Imagínate, yo quisiera trabajar mucho más en México. Yo sé que yo me fui (a Estados Unidos) para buscar nuevas oportunidades y las encontré. La verdad, estoy feliz de la vida con todo lo que he logrado, estoy contenta. Me falta mucho más”, externó en entrevista la actriz y productora.

“También me apapacho y digo: ‘He logrado mucho más de lo que yo esperaba’. Pero siempre quiero regresar a México, si no a vivir, a trabajar. Soy mexicana antes que cualquier otra cosa. Además, allá (en México) hay muy buen crew, hay mucho talento y gente súper capaz. Claro que me encantaría ir y claro que me da tristeza“, agregó.

La más reciente producción nacional que filmó en México fue “Visitantes”, de 2014, y aunque en 2019 rodó “Bad Boys para Siempre”, se trató de un largometraje hollywoodense.

Las investigaciones sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán habían orillado a que Del Castillo se ausentara de México de 2016 a 2018.

Estimó que será en febrero cuando regrese, para realizar “The Beautiful Lie”, una nueva adaptación de la novela “Anna Karenina”, de Lev Tolstói.

“Para trabajar en México tengo un montón de tiempo que no me llaman. No sé si es porque creen que como estoy lejos, no sé, no tengo ni idea. No lo estoy tomando, desde luego, personal en ese sentido, pero es la verdad. Hace mucho tiempo que a mí no me llaman“.

Su nuevo proyecto, bajo la producción de Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions, su empresa, modernizará el clásico literario ruso mediante una serie de seis capítulos, adelantó.

“(Es) una tragedia, pero es tan bonita. Estamos contando la historia de esta mujer de la literatura, que ella junto con ‘Madame Bovary’ (Gustave Flaubert) eran las únicas que eran adúlteras en esa época, imagínate”, expresó.

“La vamos a hacer más moderna. Vamos a hablar de muchas cosas, de infidelidades, de mujeres fuertes que salen adelante y de las que no salen, de mujeres con diferentes tipos de trabajo, que no dependen de los hombres…”, señaló.

Por el momento, está por concluir las grabaciones de ‘La Reina del Sur 3’, que iniciaron desde junio pasado, en locaciones en Perú, Bolivia, Argentina, Colombia y México.

“Será fuera de lo que siempre hemos visto. Sin duda, es la serie más cara latinoamericana“.

