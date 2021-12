Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, podría terminar su sentencia en casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, exlíder del Cártel de Guadalajara, podría concluir su sentencia en prisión domiciliaria, debido a su mal estado de salud y su edad, informó Antonio Pérez Juárez, director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social.

“Su desarrollo es el de la mayoría de la población penitenciaria, por su edad, por su salud, se limitan sus actividades, ya no realiza ninguna actividad laboral, porque ya no le es posible, es una persona que no nos genera ningún problema, es una persona disciplinada”, dijo el funcionario, según el diario Milenio.

-Leer más: VIDEO: Sicarios se graban al asesinar a jovencita // Hasta tus hijos vamos a matar CJNG amenaza a policías guatemaltecos, video

Aseguró que el juez de ejecución será quien tenga la última palabra sobre la sentencia y el lugar donde la terminaría de cumplirla, aunque la autoridad penitenciaria mexicana debe emitir un dictamen del comportamiento, las actividades y la evolución, del Jefe de Jefes.

La postora del funcionario mexicano coincide con lo dicho en agosto pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien aseguró que estaba dispuesto a liberar al Jefe de Jefes, luego que el capo señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena le deseara que “le vaya bien” en su intento por reducir la violencia en México.

Luego de que Félix Gallardo ofreciera una entrevista a Telemundo, el mandatario mexicano señaló además que si cumple con los requisitos, liberarían al también conocido como el Padrino.

“Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones, está dando muchas cosas”, declaró el Jefe de Jefes.

“Y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver, el cual no aspira a más de ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario, ojalá y le vaya bien”, dijo en aquella entrevista.

-También te puede interesar:

· Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán// VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

· El Kalimba, azotaba mujeres y terminó descuartizado// “Soy gente del general”, gritó el H2, líder narco abatido

· VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó//Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball