Huelga en Kellogg’s: Biden se opone firmemente al reemplazo de los trabajadores en protesta

Después de que el sindicato de Bakery, Confectionery, Tobacco Workers y Grain Millers International rechazara su último acuerdo con Kellogg’s, la compañía emitió un comunicado diciendo que no tenía más remedio que contratar trabajadores de reemplazo permanente.

En respuesta, el presidente Joe Biden emitió un posicionamiento mostrando su insatisfacción y desacuerdo con la decisión de Kellogg’s de que se reemplazará a los trabajadores de la compañia.

“Me he opuesto durante mucho tiempo a los reemplazos permanentes apoyo firmemente la legislación que prohibiría esa práctica”, dijo Joe Biden. Por medio de un post en su perfil oficial de Twitter, el mandatario compartió que apoyaba a los sindicatos y la negociación colectiva.

“Estoy profundamente preocupado por los informes sobre los planes de Kellogg para reemplazar permanentemente a los trabajadores en huelga. Reemplazar permanentemente a los trabajadores en huelga es un ataque existencial al sindicato y a los trabajos y medios de vida de sus miembros”, dijo en la publicación.

I am deeply troubled by reports of Kellogg’s plans to permanently replace striking workers. Permanently replacing striking workers is an existential attack on the union and its members’ jobs and livelihoods. I strongly support legislation that would ban that practice.