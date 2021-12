Agenda de eventos actividades para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Navidad en Beverly Hills

El Beverly Center (8500 Beverly Blvd., Los Angeles) sigue celebrando la temporada navideña con una serie de eventos interactivos y experiencias inmersivas como la Nutcracker Experience, que se recorre caminando y que presenta momentos icónicos, personajes y escenarios del famoso ballet. Todo con la música de Tchaikovsky. También se incluyen los Snowman Shows, visitas a Santa, despliegue de adornos y luces y un mercado temporal con artículos de la temporada. Termina el 31 de diciembre. Entrada gratis. Informes y horarios beverlycenter.com

Foto: Beverly Center

Estreno de musical

El musical The Band’s Visit está en el corazón de Hollywood en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) con una historia que incluye la música y las letras del multipremiado David Yazbek. Es la primera vez que se monta en esta región de Los Angeles. El tour también irá a Costa Mesa al Segerstrom Center for the Performing Arts a partir del 22 de marzo. Funciones en Los Angeles de martes a viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm, y domingo 1 y 6:30 pm. Apta para mayores de 12 años. Boletos desde $30. Termina el domingo. Informes broadwayinhollywood.com

Foto: Cortesía

Fiesta navideña

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) ofrecerá este año un concierto y una fiesta gratuitos en la isla. Como parte de los festejos, participan el coro de la Loyola Marymount University. Los visitantes de todas las edades pueden visitar a Santa Claus y a su esposa y tomarse fotos con ellos; también habrá proyectos de arte para los niños y Mrs. Claus leerá cuentos. Todo esto mientras la exhibición Paintings for the Holidays sigue expuesta en una de las salas del museo. Sábado 6 a 9 pm. Gratis; es necesario registrarse con antelación. Informes catalinamuseum.org

Foto: Cortesía

Fiesta con Los Camperos

Fiesta Navidad with Mariachi Los Camperos es ya una tradición con una de las agrupaciones de música bravía mexicana más reconocidas de Estados Unidos. La celebración en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa) incluye la interpretación de algunas de las canciones más conocidas del repertorio navideño, pero tocadas al ritmo de este mariachi fundado por el fallecido Nati Cano. Miércoles 8 pm. Boletos desde $29. Informes scfta.org

Foto: Cortesía

Disney On Ice está de vuelta

El espectáculo sobre hielo más popular de Estados Unidos, Disney On Ice, llega al sur de California con un recorrido que incluye locales en Los Angeles, Ontario y Long Beach. Este fin de semana estará en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), con un show que incluye muchos de los personajes de esta popular franquicia, entre ellos varias princesas de Disney, Miguel, de la cinta Coco, personajes de Frozen y de Moana y sin faltar el mismo Mickey Mouse. Hoy jueves y viernes 7:30 pm; sábado y domingo 11 am, 3 y 7 pm. Termina el domingo. Boletos $25 a $150. Informes axs.com

Foto: Disney On Ice

También en LACMA

Mixpantli: Contemporary Echoes es una exhibición que acompaña a la muestra Mixpantli: Space, Time, and the Indigenous Origins of Mexico en el LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), y que muestra el duradero impacto de la resiliencia creativa indígena. Conecta las tradiciones artísticas del pasado con el presente, de Los Angeles y México. Incluye los trabajos de artistas contemporáneos y de creadores de mapas que dibujaron en cartografías indígenas e historias artísticas para desafiar las narrativas dominantes acerca de los lugares y la pertenencia. Con trabajos de Mariana Castillo Deball, Sandy Rodríguez y la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo. Abierto todos los días excepto miércoles. Boletos $10 a $25; gratis menores de 17 años que vivan en el condado de Los Angeles. Informes lacma.org

Foto: LACMA

La Santa Cecilia en concierto

Luego de su exitosa gira por varias ciudades de México, La Santa Cecilia vuelve a su casa para ofrecer un concierto en el que presentará, los temas más conocidos de su repertorio, además de “Quiero verte feliz”, la canción que el grupo grabó recientemente junto a Lila Downs. José “Pepe” Carlos, Álex Bendaña, Miguel “Oso” Ramírez y La Marisoul ofrecerán su último concierto del año en The Novo (800 W. Olympic Blvd., Los Ángeles), donde actuará como telonera Los Abandoned Cumbia Fever. Viernes 8 pm. Boletos $24.50. Informes thenovodtla.com

Foto: Archivo

Fotos con Santa

Santa llegó a Manhattan Village (3200 Sepulveda Blvd., Manhattan Beach) para la temporada navideña. Los visitantes de todas las edades podrán tomarse fotos con este personaje hasta el 24 de diciembre. El lunes de 4 a 7 pm, habrá una oportunidad para que las familias con mascotas traigan a sus animales y se tomen su foto con Santa. Se recomienda hacer reservación antes de asistir al evento. Del viernes al 23 de diciembre de 11 am a 8 pm; el 24 de diciembre de 9 am a 6 pm. Informes shopmanhattanvillage.com