Buen servicio al cliente, actitud motivadora y buenos precios han mantenido tienda de segunda a flote durante la pandemia

Como si se tratara de una venta de liquidación o de las tan anheladas ofertas del Viernes Negro, este miércoles por la mañana un grupo de clientas se apilaban para buscar artículos y ropa en Lupe’s Thrift Store, una tienda de segunda mano ubicada en el sur de Los Ángeles.



Las compras iban desde prendas de ropa nuevas y usadas por un dólar hasta artículos navideños o de decoraciones por cincuenta centavos. Algunos muebles se vendieron por $5 y artículos para celulares por $2.



Agripina “Lupe” Flores, dueña del negocio, con la amabilidad y calma que la caracteriza cobraba los artículos mientras platicaba con sus clientas contándoles acerca de sus recientes vacaciones.



Flores ha trabajado en el negocio de segunda mano por más de 25 años. Contó que al principio, le costó un poco de trabajo hacerse de clientes pero que una vez que lo logró, no ha decaído.



“Yo comencé así porque antes iba a las yarditas y me llamó la atención que podía uno sacar dinerito de las cosas que nos sobraban. Empecé en mi casa vendiendo hasta que me renté una tiendita para probar suerte”, contó la originaria de la Ciudad de México.



“Una parte de la mercancía son donaciones otra yo la compro en la Goodwill que vende por paletas y ahí sale de todo, nuevo y usado”.



Actualmente cuenta con dos empleados y aunque cerró cuatro meses durante los peores momentos de la pandemia debido al covid-19, ha logrado recuperarse.



“Me acabé mis ahorros porque la renta del local no paraba pero también recibí ayuda para los negocios”, dijo la empresaria de 59 años de edad.

Agripina Flores recibe con los brazos abiertos a sus clientes. (Jacqueline García/La Opinión)

Servicio de calidad

Flores dijo que es muy consciente del lugar donde está su negocio y que considera a sus clientes como familia.



“Se pudiera decir que esta es como mi segunda casa pero en realidad es mi primera casa porque a mi vivienda yo solo llego a dormir y aquí estoy todo el día”, dijo sonriente.



Una de sus clientas más fieles es Delica Rodríguez, quien desde hace unos 10 años la ha seguido para comprar su mercancía.



“Yo tengo tres niños y vengo principalmente para ver qué tiene, como juguetes y ropa. Ella da muy buenos precios y uno ya sabe por eso ni preguntamos hasta que nos cobra”, expresó.



Nadia Castro, otra de sus clientas, dijo que su madre es quien comenzó primero a ir a la tienda de Flores y eventualmente ella se volvió su seguidora. Lo que más le gusta del negocio son las cosas baratas y el servicio al cliente.



“Nunca la he visto enojada, siempre está sonriente y la gente la quiere mucho”, cuenta.



Castro añadió que esa tienda es como un lugar donde se pueden encontrar “tesoros” y para ella sus compras favoritas son artículos para hacer manualidades.



“Ya sabemos cuándo trae la mercancía nueva y no es raro ver que desde antes que abra ya la gente está haciendo línea afuera”, agregó.

Regalando buen servicio y buenos productos

Flores dijo que desde que llegó de México en 1987 ella trabajó en el rubro de las ventas. Comenzó reciclando botes y eventualmente se cambió a la venta de ropa y artículos de segunda mano. Tiene cuatro hijos y uno trabaja con ella en la tienda.



Sus clientas aseguran que Flores tiene la vocación, paciencia y amabilidad para tratar a los clientes.



“Yo tengo que dar motivación a los clientes porque cuando ellos vienen no pueden ver caras enojadas”, aseguró la dueña del lugar.



Su negocio es pequeño y por ende asegura que no puede tener la misma mercancía por mucho tiempo. Así que lo que no se vende pronto lo pone en remate y en ocasiones ella misma se asegura de separar mercancía que regala a sus clientes.



“Para mí es una gran satisfacción ayudar a la gente con precios bajos y me motiva a seguir adelante”, dijo Flores.

Los clientes de Lupe’s Thrift Store disfrutan los bajos precios. (Jacqueline García/La Opinión)

Un mal rato no le robó la sonrisa

Flores contó que este pasado fin de semana, mientras ella estaba de vacaciones en México, unos ladrones robaron su camioneta con casi $3,000 de mercancía que llevaba adentro. Esto causó que acortara sus vacaciones para volver a ver qué había sucedido.



Pese a sentirse triste por lo sucedido ella no perdió su sonrisa ni su amabilidad.



“Para qué me enojó, ya la encontraron [la camioneta]… Solo voy a ver cómo quedó pero no creo que mi mercancía está ahí”, recalcó.



Mientras tanto, sus clientas le daban ánimos y como si fuera una reunión mañanera entre amigas, Flores preguntó en voz alta “¿Quién quiere a doña Lupe?” y todos los clientes del pequeño negocio le aplaudieron y ovacionaron.



“Es bien consentidora”, dijo una de sus clientas. “Es el mejor servicio al cliente”, gritó otra.

¿Dónde encontrarla?

Lupe’s Thrift Store está localizada en el 5501 S. Broadway Ave. en Los Ángeles y está abierta todos los días, a excepción del martes, de 10:00 a.m., a 5:00 p.m.