“Lo echó a perder el maldito vicio”: Ignacio Beristaín sentenció la carrera de Julio César Chávez Jr

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. insiste en recuperar su mejor forma a pesar de los últimos fracasos en su carrera. El “Junior” peleará contra el peruano David Zegarra el 18 de diciembre con la intención de volver a agarrar confianza dentro del ring. Sin embargo, aquella carrera prometedora de Chávez Jr. finalizó e Ignacio Beristaín explica las razones.

“Cualidades siempre las tuvo, siempre. Es muy fuerte, pero todo lo echa a perder el maldito vicio”, sentenció “Nacho” en una entrevista para el Izquierdazo.

Beristaín entrenó a Chavez Jr. para su pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez, por lo que es una voz capacitada para hablar de las cualidades del boxeador mexicano. Un testimonio muy distinto al de Lupe Pintor, ex campeón mundial que considera que el “Junior” no sirve para el boxeo.

Chávez Jr. fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), momento en el que Beristaín considera que fue la mejor etapa en la carrera del hijo del “César del Boxeo”.

“Ese fue su mejor momento, exacto. Cuando empezó en el tobogán del vicio fue cuando ya bailó, pero bailó para siempre”, enfatizó el entrenador. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

Sin embargo, a pesar de haber reconocido sus cualidades del pasado, Ignacio Beristaín considera que Chávez Jr. no podrá retomar su mejor forma. Los problemas y actitudes personales le han jugado en contra al “Junior” y no le permitirán volver a posicionarse en el mundo del boxeo, según “Nacho”.

“Él tiene problemas con él mismo. No tiene problemas con la gente, ni con el padre, ni con la esposa, él es el que ha echado a perder su vida (…) Yo creo que es inútil que esté insistiendo tanto, no va a alcanzar a recuperarse”, concluyó el entrenador. 🗓️ Sábado 18/12

📌 Palenque de la Feria Ganadera, Culiacan, Sinaloa, Mexico

🛎️ Julio Cesar Chavez Jr vs David Zegarra + Kevin Gonzalez vs Antonio Guzman (Continental supergallo WBA vacante) + Martin Leon Morales vs Jose de Jesus Guerrero Franco + y más



5/12 pic.twitter.com/FczaKmIiP4— Al Grito de KO (@AlGritoDeKOt) December 16, 2021

También te puede interesar:

· Ex campeón mexicano humilla a Julio César Chávez Jr: “Solo da tristeza, pena y ensucia el nombre del padre”

· Julio César Chávez Jr. quiere la revancha con Canelo: “Sería darle el gusto a la gente”

· ¿Qué pasó con los hijos de Julio César Chávez? “Los dos boxeaban bien, pero les ganó la droga”