Ex campeón mexicano humilla a Julio César Chávez Jr: “Solo da tristeza, pena y ensucia el nombre del padre”

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring este 18 de diciembre en Culiacán. Su rival será David Zegarra en una pelea en la que el “Junior” prometió mostrar une mejor versión sobre el cuadrilátero. Sin embargo, Lupe Pintor atacó a Chávez Jr. al indicar que está ensuciando el legado de su padre.

“Me da pena hablar de esa gente porque esos jóvenes, él en especial, ya no tiene nada que hacer en el boxeo, solo dar tristeza, pena y ensuciar el nombre del papá. No tiene ningún sentido que él ande ahí ensuciando el nombre de su padre, que fue para mí el mejor boxeador que ha nacido en México”, sentenció el ex boxeador mexicano en unas declaraciones recopiladas por el Izquierdazo.

El “Junior” tuvo una gran responsabilidad a su espalda. Ser el hijo del “Gran Campeón Mexicano” es un peso que “Chávez Jr.” ha tenido que cargar durante toda su carrera. Sin embargo, Pintor confesó que nunca le vio cualidades para que destacara en el boxeo.

“No, nunca le vi cualidades (…) Nada que ver con el papá, él fue un fuera de serie, Chávez Jr es un fuera de serie, pero para no hacer nada”, explicó Pintor.

Finalmente, a pesar de que Lupe Pintor considera que Julio César Chávez Jr. “No sirve para el boxeo”, lo cierto es que el púgil mexicano está a pocas horas de volver a subirse al cuadrilátero y dejar atrás su última derrota contra Anderson Silva, legendario peleador de la UFC que se quedó con el triunfo en el Estadio Jalisco. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

