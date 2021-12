Latinos filántropos: una fuerza de soporte para la comunidad latina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque la necesidad económica ha aumentado en todos los aspectos, en los últimos años también se han visto que diversas personas se han dedicado a ayudar a otros sin esperar nada a cambio.



El trabajo filantrópico de los latinos no se queda atrás y a niveles locales e internacionales, algunos de ellos comparten que ‘en el dar, está el recibir’.



Tito Rodríguez, mejor conocido como Hood Santa (Santa del Barrio), ha realizado trabajos filantrópicos por unos 11 años en su comunidad de Long Beach. Entre las labores caritativas más recientes está la ayuda que otorgó a una familia cuya hija de 14 años tiene leucemia.



Rodríguez dijo que él no es millonario ni tiene amigos con mucho dinero pero sí conoce a algunos que les va bien económicamente y él los motiva a que ayuden a los más necesitados.



“Hay unos que no saben cómo ayudar y yo les digo, ‘con $20 puedes comprarle un pavo a una familia’ y me dan $100 y yo voy y los compro”, dijo Rodríguez quien es parte de la Fundación Local Hearts.



Indicó que cuando comenzó una entrega de juguetes con su hija lograron recaudar unos 40 juguetes que su hija envolvió y entregaron. Once años después la recaudación anual será de miles de juguetes y ropa para los más necesitados.



“A mí me da mucho gusto hacer esto porque yo me acuerdo cuando era niño y me levantaba en Navidad y no había nada”, recordó Rodríguez. “Así que si puedo ayudar un poquito con gusto lo hago”.



El Hood Santa ya se encargó de regalar miles de pavos para el Día de Acción de Gracias y también obsequió decenas de arbolitos de Navidad al inicio del mes para que las familias más necesitadas también pudieran celebrar.



Actualmente está trabajando en la entrega de juguetes para cientos de niños de su área.

Miembros de la Fundación Local Hearts listos para ayudar con alimentos. /foto suministrada

Otro latino que ayuda a la comunidad latina es Efraín Escobedo quien es el vicepresidente de Política Pública y Participación Cívica con California Community Foundation. Recientemente fue escogido también para ser el presidente de la mesa directiva de Hispanos en la Filantropía (HIP), una organización dedicada a aumentar el número de latinos en fundaciones y en el apoyo a la comunidad latina.



La misión de HIP es fortalecer el liderazgo, la influencia y la equidad de los latinos aprovechando los recursos filantrópicos con una visión inquebrantable de justicia social y prosperidad compartida en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.



Una de sus visiones más audaces es mediante el compromiso de un millón de dólares para crear “Power of Fund” (el Poder del Fondo), el cual reconoce que la comunidad latina, no solo necesita caridad o programas sociales sino que también necesita generar riqueza.



“Así que el Power of Fund es un pequeño programa de préstamos y subvenciones que se dedica a impulsar e incubar empresas latinas emergentes, pequeñas empresas en todo el país”, explicó Escobedo.



HIP recientemente llevó a cabo su conferencia donde inclusive destacaron a otras organizaciones no lucrativas que realizan trabajo de ayuda a la comunidad mediante su ayuda económica. Entre estas organizaciones estaban la Coalición Pro-derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA) y Catholic Charities.



Y el trabajo con las comunidades más vulnerables, como los vendedores ambulantes, está siendo realizado por el influencer Jesús Morales, mejor conocido como Juixxe y quien desde el inicio de la pandemia se ha dedicado a ayudar a cientos de vendedores ambulantes.



Morales dijo previamente en entrevista con La Opinión que al perder su empleo en la ciudad de San Diego comenzó a crear videos en redes sociales. Después intentó recaudar fondos para ayudar a los desamparados. Pero su pasión aumentó cuando logró recaudar fondos y comenzó a dar dinero a vendedores ambulantes, principalmente inmigrantes, que impresionados veían cómo este joven desconocido les dejaba sobres con $1,000.

Morales dijo que le recuerdan a sus padres.

“Mi papá tenía múltiples empleos y mi mamá trabajaba como mesera y me contaba que a veces las personas solo le dejaban ‘pennies’ [centavos] de propina”, recordó.



Desde entonces se ha dedicado a regalar dinero que él mismo recauda con sus miles de seguidores. Al compartir los videos de las donaciones no solo ayuda a los vendedores y anima a más seguidores a donar sino que su trabajo altruista le causa una alegría inexplicable.



“Yo no los conozco [a los vendedores] ni sé por lo que están pasando, tampoco diría que yo llego en un momento perfecto, pero sí les hago una visita con un propósito”, indicó el influencer.