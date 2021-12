Napoli del ‘Chucky’ Lozano triunfó en San Siro con polémica sobre el AC Milán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Napoli se impuso este domingo por 1-0 en San Siro contra el Milán gracias a un gol del macedonio Eljf Elmas, en un partido de la decimoctava jornada de la Serie A acabado con polémica por un gol anulado al cuadro milanista en el tiempo añadido.

Tras la ventaja firmada por Elmas a los seis minutos, el Milan consiguió en el 91 la igualada gracias al marfileño Frank Kessie, pero el árbitro Davide Massa lo anuló tras revisarlo en la pantalla a pie de campo por un fuera de juego activo del francés Olivier Giroud.

Hubo grandes polémicas pues Giroud estaba tumbado al suelo tras un choque con el brasileño Juan Jesus y pareció no tener participación en la acción que llevó al gol de Kessie.

THE DRAMA.



FRANCK KESSIE’S BIRTHDAY GOAL IS WIPED OFF BY VAR ❌ pic.twitter.com/mM6RY481Ip — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 19, 2021

La diana fue anulada y permitió al Nápoles reencontrarse con la victoria tres jornadas después, en las que solo sumó un punto.

El triunfo de los hombres de Luciano Spalletti, que compitieron con un once plagado de lesionados, encabezados por el español Fabián Ruiz, el senegalés Kalidou Koulibaly, el nigeriano Victor Osimhen o el capitán Lorenzo Insigne, convirtió al Inter de Milán en campeón de invierno.