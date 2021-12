El 2021 fue un año para enmarcar a las grandes estrellas del deporte mexicano, pero también para despedir a leyendas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez cumplió este año su mejor temporada en la Fórmula Uno y a los 31 años se confirmó como uno de las figuras a seguir en el 2022 como compañero de escudería del campeón mundial Max Verstappen.

‘Checo’ Pérez, del equipo Red Bull, ganó en junio el Gran Premio de Azerbaiyán, y terminó en el cuarto lugar de la clasificación de pilotos, aunque quizás por lo que será recordado este año es por su aporte como compañero de Verstappen, con quien obtuvo el segundo lugar en el campeonato de constructores.

Pérez pasa por un momento de madurez y en el 2022 será la figura latinoamericana a seguir, además de que estará en los reflectores por lo que puede lograr junto a Max, quien defenderá su título.

México tuvo otro gran triunfador en el 2021, el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se confirmó como el mejor peleador del mundo sin límite de peso, al ganar todos los cinturones de la división súper mediana. En febrero venció al turco Avni Yildirim, en mayo al inglés Billy Joe Saunders y en noviembre al estadounidense Caleb Plant, en los tres casos por nocaut.

La muerte este mes en Aguascalientes del goleador Alfredo Moreno, víctima de cáncer a los 41 años, fue la gran pérdida del deporte mexicano en el 2021.

Con 146 goles logrados entre 2001 y 2014, Moreno es el argentino con más anotaciones en el fútbol de México y uno de los jugadores más queridos de la liga en este siglo; fue campeón con el Tijuana en el Apertura 2012 y líder de los goleadores con el San Luis, en el Apertura 2007. Tantos recuerdos y tantas alegrías que quedarán eternamente grabados en nuestro corazón. Gracias por todo.

Hasta siempre, Alfredo… 🕊 pic.twitter.com/y9Hd4nh47X— ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) December 9, 2021

Antes murieron, en julio a los 59 años, el brasileño Zizinho, ídolo del América y padre de los jugadores Giovanni y Jonathan Dos Santos y, en octubre a los 84 el centrocampista Sabas Ponce, ocho veces campeón de liga con las Chivas de Guadalajara. 🇲🇽 "Chivas es el emblema de México", Don Sabás Ponce 🔴⚪️ pic.twitter.com/xl93CtnzmL— CHIVAS (@Chivas) October 5, 2021

Pese a la covid-19, México se ratificó en el 2021 como uno de los países con más tradición como sede de competencias deportivas de primer nivel y salió adelante con del Gran Premio de Fórmula Uno y el torneo de maestras de tenis.

En un ambiente de fiesta, el 7 de octubre los aficionados mexicanos convirtieron la competición de Fórmula Uno en una fiesta, aderezada con el tercer lugar del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, detrás del holandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton. El primer piloto mexicano que logra subirse al podio en un Gran Premio de México. Celebrando con su equipo, con su familia, con su gente. Qué momento. HISTORIA PURA. pic.twitter.com/5YuGx5l85T— Invictos (@InvictosSomos) November 7, 2021

En noviembre, Guadalajara organizó la final de la WTA con triunfo de la española Garbiñe Muguruza al derrotar en semifinales a su compatriota Paula Badosa y en la final a la estonia Annet Kontaveit. Under the lights in Guadalajara! 🇲🇽 @KaPliskova & @GarbiMuguruza get ready to face off at the @WTAFinals ✨#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/X1tL89EM78— wta (@WTA) November 11, 2021

El torneo confirmó el buen momento de las españolas; Muguruza subió al tercer lugar del ránking mundial y Badosa, al octavo.

