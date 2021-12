Merle Uribe revela detalles de la relación extramarital que sostuvo con Vicente Fernández: “El casado era él”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la muerte de Vicente Fernández ocurrida el pasado 12 de diciembre, una gran cantidad de famosos se pronunciaron a través de redes sociales para rendir homenaje y recordar emotivas anécdotas que vivieron con el intérprete; sin embargo, entre las muestras de cariño destacó la publicación de la actriz y cantante Merle Uribe, quien recordó con el recorte de un periódico el romance que vivió durante su juventud con el “Charro de Huentitán“, a pesar de que este ya estaba casado con doña Cuquita.

Tras la polémica generada y una lluvia de críticas que recibió la bailarina, decidió salir a defenderse durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde relató algunos detalles de la relación extramarital que vivió.

Según lo aseguró Merle, con su controversial publicación solo buscaba que la gente recordara a Vicente Fernández como un hombre guapo, fuerte y gozando de perfecta salud, no enfermo y en la cama de hospital en la que permaneció los últimos cuatro meses de su vida.

“Yo lo que quise que la gente lo recuerde como era”, dijo.

Asimismo, fue cuestionada sobre el romance que asegura fue intenso y duró casi una década, pero divido en diferentes épocas; tiempo en el que no fue la única amante del intérprete de temas como “Acá Entre Nos” y “Estos Celos”.

“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres. Si formó parte importante de mi vida y de mi carrera, yo no tengo por qué mentir y decir algo que no es. Tres años anduvimos juntos, tres años anduvimos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, me fui de gira por Estados Unidos y después volvimos. Éramos Merle-Paty. Nos veíamos muchas veces en una casa que él tiene o tenía en avenida Churubusco”, recordó.

Sin embargo, confirmó que fue ella quien terminó dicha relación para casarse y tener la familia que Vicente Fernández no le quiso dar. Pero años más tarde él la volvió a buscar para continuar con su amistad.

“Estuvimos enamorados esos tres años. Eso duró mucho tiempo porque después me habló para la gira y la película Entre Compadres Te Veas. La que rompió con él fui yo“, agregó.

Ante el escándalo, Merle Uribe asegura que no se arrepiente de esa relación, pues él la quiso mucho y ella también.

“El casado era él, no era una mujer soltera”. Merle Uribe

Además, advirtió que seguirá publicando su vida, porque son sus fotos, y la respalda una trayectoria de más de 40 años, por lo que, si hay alguien que no esté de acuerdo, puede dejar de seguirla en sus redes sociales.

“Al que no le guste que no me siga y sí, Vicente Fernández formó parte de mi vida, no tengo por qué ocultarlo, ya que él lo confirmó ante todos los medios“, añadió.

