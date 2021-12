Ginóbili agradece ser nominado al Salón de la Fama del Baloncesto: “Es algo muy importante”

El ex baloncestista argentino de los San Antonio Spurs Emanuel ‘Manu’ Ginóbili dijo que siente “honor” por haber sido nominado para ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto en septiembre de 2022 porque es algo “muy importante” para el baloncesto, confesó en diálogo con el programa Solo Básquet Magazine, que se emite por Internet.

“Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambian si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet”

Manu’ Ginóbili