Cómo prevenir ataques al corazón durante el fin de año

Pese a que diciembre es una temporada de alegría y festividad, para algunas personas esto puede llegar a ser extremadamente estresante y preocupante al punto de poner en peligro su salud.

Quienes han experimentado un posible ataque al corazón recomiendan que no se ignoren las señales. Investigaciones de mucho tiempo revelan que los eventos cardíacos durante la temporada festiva de invierno aumentan, y más personas mueren por ataques cardíacos entre el 25 de diciembre y el primero de enero que en cualquier otro momento del año.

Lily Rocha, voluntaria con la Asociación Americana del Corazón (AHA), la cual se dedica al fomento de la salud cardíaca y cerebral de todas las personas, recordó cuando en el 2008, a sus 37 años de edad, comenzó a tener dolores en el brazo y el pecho mientras trabajaba. La insistencia de un amigo que estaba con ella en ese momento la obligó a ir al hospital.

Una vez internada el personal médico le preguntó si había historial de ataques al corazón en su familia y ella dijo que no estaba segura. Llamó a su madre por teléfono—sin decirle donde se encontraba—comenzó a hacerle preguntas más específicas acerca del historial médico de la familia.

“Mi mamá me había dicho que mi abuelito materno se murió de ‘un susto’ muy joven a los 37 años. Y haciéndole más preguntas concluí que murió de un ataque al corazón”, dijo Rocha. “Mis tíos [maternos] también han tenido problemas del corazón”.

La doctora Gloria Monsalve, médica familiar, dijo que es importante que las personas conozcan su historial médico en caso de que se presente alguna situación crítica para tener en cuenta.

Lilly Rocha, portavoz voluntaria con la AHA. (Suministrada/AHA)

Sobre todo ahora que las personas se reunirán nuevamente con familiares y amigos después de dos años de restricciones debido a la pandemia del covid-19.

La doctora indicó que hay varias razones por la que suceden los ataques repentinos. Esto incluye el cambio de la rutina, dormir menos, el estrés y el dejar la moderación en la alimentación y el alcohol.

“Pensamos que tres tortillas o tres arepas de más no va a afectar nuestro corazón”, dijo Monsalve. “También somos más permisivos con el alcohol. Nos tomamos una copita por aquí y otra copita por allá y eso se vuelve en una botella entera”.

Monsalve recomienda que las personas presten más atención a la presión del pecho, sobre todo si en la familia hay historial de la presión arterial, problemas con la diabetes y/o el colesterol.

“Cuando falta la respiración, náuseas, sudoración excesiva, un dolor de hombro que irradia hacia el cuello. Esos signos hay que prestarles mucha atención”, dijo Monsalve.

La doctora indicó que si el dolor es persistente o si es un dolor extremadamente fuerte y no se elimina con una aspirina entonces se debe buscar ayuda inmediatamente llamando al 911. De igual forma si hay cambios a nivel de la expresión de la cara que muestra confusión o si hay alguien que no está hablando muy bien y tiene desviación de la cara es un motivo para llamar al 911.

“Si el dolor tiene más tiempito vamos a tener más espacio para hablar con el doctor pero no se debe prolongar por mucho tiempo. Primero tiene que ser nuestra salud”, dijo Monsalve.

Métodos de prevención

La doctora indicó que lo más importante es no dejar de tomar los medicamentos durante las fiestas decembrinas.

“Esto es algo que está pasando. Me llegan muchos pacientes con la presión alta porque me dicen, ‘es que me tomé unas copitas y dije que no iba a tomar el medicamento de la presión’. Eso no se hace. Vamos a seguir con la rutina de nuestros medicamentos. No vamos a pararlos”, recalcó la doctora.

Segundo, la moderación, no se deben exceder en la comida, sobre todo con las comidas saladas o con muchos condimentos.

“Eso puede llevar a que aumente la presión arterial y también exacerbar una falla cardíaca”, dijo Monsalve. “Es una época de dar amor y si tenemos problemas y estrés no funciona. Vamos a enfocarnos en lo bueno y en nuestra salud. Debe haber moderación en la comida, en el alcohol, descansar y manejar el estrés y las emociones”.

Para las personas que han sufrido covid y tienen condiciones preexistentes se les recomienda que presten más atención a su salud. Para ellos su sistema inmunológico está afectado y si hay historial de problemas del cerebro o el corazón son todavía más vulnerables.

“De ahí viene la recomendación de ‘póngase su refuerzo de la vacuna’. Es el mejor regalo que le puede dar a sus familias”, dijo la doctora.

La asociación Americana del Corazón recomienda los siguientes consejos para alejarse del estrés rápidamente:

Cuente hasta 10 antes de hablar o reaccionar.

Respire lento y profundamente varias veces hasta que se sienta relajado un poco

Salga a caminar, incluso si es solo al baño. Esto ayuda a romper la tensión y da la oportunidad de pensar bien las cosas.

Pruebe una meditación u oración rápida para tener una perspectiva.

Si no es urgente, especialmente con correos electrónicos estresantes y trolls (cibernauta anónimo negativo) de redes sociales, duerma y responda al próximo día.

Aléjese de la situación por un tiempo y maneje la situación más tarde cuando las cosas se hayan calmado.

Divida los grandes problemas en partes más pequeñas. De un paso a la vez en lugar de intentar abordar todo a la vez.

Relájese con música o un podcast de inspiración para tener menos coraje mientras maneja.

Tome un descanso para acariciar a un perro, abrazar a un ser querido o ayudar a alguien.

Haga ejercicio o algo activo. El ejercicio es uno de los mejores antídotos para el estrés.