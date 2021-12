Revelaciones de navidad de Julio César Chávez: El ex boxeador confesó una infidelidad a su esposa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez recordó un momento difícil de su vida a vísperas de la navidad, al revelar cuando su esposa lo encontró infraganti con una amante.

En la anécdota, el César del Boxeo comenta que estaba con la muchacha y una cerveza y cuando fue encontrado por su esposa, le arrojó una botella de cerveza quien estaba notablemente alterada.

“Yo estaba con la cerveza sentado y lo bueno es que la muchacha estaba sentada a mi lado, agarrados de la mano. Yo tenía mi cerveza a un lado y de repente entra mi señora”, comentó Chávez durante un programa para Comedy Central.

Julio César Chávez recordó cuando su esposa lo descubrió siendo infiel – https://t.co/xPntQ0OBQE pic.twitter.com/RkS1q1Rcpf — canal44 (@canal_44) December 24, 2021

“Agarra la cerveza y me dice ‘Así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre’ y agarró la cerveza y me la estrelló. Me decía mi señora: ‘Sal, hijo de tu rechingada madre ¿No que muy valiente?’”

El ex pugilista contó con un tono de gracia que se hizo el pendejo para que su mujer se calmara pero no funcionó; y por el contrario, ella comenzó a golpearlo.

“Me hice pendejo un rato, como unas dos horas, para que se le bajara el coraje. Yo pensé que ya se le había bajado el coraje a mi señora y fui a pedirle perdón, pero estaba bien encabronada”.

Finalmente contó que se lanzó al suelo para ver si su mujer se compadecía de él pero su furia estaba tan desatada que le deseó la muerte al ‘Gran Campeón Mexicano’.

“Le dije ‘cómo chingas, si me quieres pegar, pues pégame’. Recibí muchos chingadazos, pero me hice pendejo, Me caí para ver si se compadecía de mí, pensé que me iba a decir ‘perdón, viejo, perdón’ pero me dijo ‘ojalá te mueras, hijo de tu chingada madre”.