Los mejores refrigeradores para cocinas pequeñas

Si vives en un apartamento o condominio pequeño, es posible que los refrigeradores que encuentres en la tienda de electrodomésticos, que varían de 30 a 36 pulgadas de ancho, no quepan en tu cocina. Las cocinas más pequeñas suelen necesitar un refrigerador más estrecho, uno que tenga entre 24 y 28 pulgadas de ancho.

“Estos modelos más pequeños obtuvieron más visibilidad en las tiendas minoristas durante el 2020, probablemente debido a los cambios en las preferencias de los consumidores a partir de los numerosos milenios que ingresaron al mercado de los electrodomésticos. No obstante, la mayoría de las marcas principales solo ofrecen entre uno y tres modelos con opciones de color limitadas”, afirma Nish Suvarnakar, analista de mercado de refrigeradores de Consumer Reports. “La mayor parte, si no todos, también carecen de algunas de las características que más buscan los consumidores, como los dispensadores de agua externos”. De hecho, es raro que un modelo estrecho tenga más de 3 de la docena de características que monitorea Consumer Reports.

Desde que publicamos esta lista por primera vez, Consumer Reports ha probado nuevos modelos de alto rendimiento que han logrado un cambio radical en la clasificación de los refrigeradores estrechos.

En el laboratorio, nuestros técnicos equipan cada refrigerador con sensores de temperatura en una cámara con clima controlado y los monitorean durante un mes. Así recopilan más de 5.4 millones de lecturas de temperatura que identifican puntos cálidos y fríos para determinar qué modelos mantendrán tus alimentos frescos por más tiempo.

También incluimos datos de encuestas de miles de miembros de Consumer Reports para determinar la fiabilidad de una marca de refrigeradores y medir la satisfacción de los compradores con sus refrigeradores. En nuestras calificaciones sobre refrigeradores, empleamos todos esos datos, entre otros, para llegar a un puntaje general para determinado modelo.

Los miembros de Consumer Reports pueden continuar leyendo para conocer nuestras calificaciones y reseñas de los mejores congeladores superiores e inferiores de entre 24 y 28 pulgadas, y del único refrigerador estrecho de puertas francesas que hemos probado. La lista incluye modelos de Blomberg, Bosch, Frigidaire, Haier, LG y Whirlpool. Si tu cocina puede acomodar un refrigerador un poco más ancho, consulta nuestras guías sobre los mejores refrigeradores de 30 pulgadas y los mejores refrigeradores de 33 pulgadas, o echa un vistazo a nuestras calificaciones completas sobre refrigeradores. Y para obtener más consejos sobre cómo comprar un refrigerador, consulta nuestra guía para comprar refrigeradores.

Los mejores con congelador superior

Los mejores con congelador inferior

Los mejores con puertas francesas

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.