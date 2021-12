Los mejores colchones para quienes duermen de lado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si tu posición preferida para dormir es de lado, entonces te encuentras entre el más de 60% de los adultos que dicen que prefieren esa posición, al menos durante parte de la noche. Sin embargo, con tantos colchones en el mercado hoy en día, encontrar la cama adecuada para tu estilo de sueño puede ser un desafío, pero esto será distinto a partir de ahora.

Hemos elaborado una lista de colchones que son fantásticos, especialmente para quienes duermen de lado, de acuerdo con nuestras rigurosas pruebas de laboratorio. También sabemos que no todo el mundo duerme de costado. Si tu pareja no duerme en esta posición, es probable que quieras un colchón que se adapte bien a todas las posiciones para dormir. Consulta tus opciones en nuestra amplia clasificación de colchones. También hemos seleccionado los mejores colchones para parejas, de manera que ambos puedan descansar bien por la noche.

Cómo Consumer Reports prueba los colchones para el soporte lateral

En nuestras pruebas de soporte se utilizan personas bajas y altas de tamaño. Promediamos los resultados de ambos para obtener la calificación para los durmientes con una estatura promedio.

Respecto a la calificación para dormir de lado, observamos varios puntos a lo largo de la columna vertebral de cada sujeto y medimos cuánto se desvían de la línea recta. Para que un modelo de prueba obtenga una buena calificación, los puntos observados deben permanecer bastante paralelos respecto a la superficie del colchón.

“Podrías pensar que los colchones más blandos son mejores para quienes duermen de costado, pero la firmeza promedio de los modelos en esta lista fue de alrededor de 5 de 10, o un colchón de firmeza media en nuestra escala de firmeza”, dice Chris Regan, el ingeniero de Consumer Reports que supervisa las pruebas de colchones.

Nuestras clasificaciones de comodidad y satisfacción del cliente se basan en datos de encuestas recientes sobre las experiencias de los miembros de CR con casi 70,000 colchones comprados en la última década. Les pedimos que calificaran la comodidad de su colchón y usamos los datos para generar clasificaciones por marca y tipo de colchón. La satisfacción del cliente se basa en el juicio general de un miembro respecto a factores como la firmeza/suavidad, valor, calidad del sueño y más.

Los miembros de Consumer Reports pueden seguir leyendo las clasificaciones y revisiones de los modelos destacados que brindan un gran apoyo para las personas que duermen de costado sin importar su estatura y, en general, tienen un buen desempeño en nuestras pruebas. Para obtener aún más opciones mientras compras, consulta nuestras clasificaciones sobre colchones y revisa nuestra guía para comprar colchones.

Los mejores colchones de resortes para personas que duermen de lado

Los mejores colchones de espuma para personas que duermen de lado

Los mejores colchones de aire regulable para personas que duermen de lado

Consejos para comprar un colchón

¿Das vueltas y vueltas toda la noche? Quizás es hora de comprar un colchón nuevo. En el programa de TV “Consumer 101” el experto de Consumer Reports, Chris Regan, comparte consejos sobre qué se debe observar al momento de comprar un colchón.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.