“Había hablado mucha mierda”: Canelo Álvarez reveló cuál fue el boxeador que más disfrutó vencer en el 2021

El 2021 fue un año repleto de éxitos para Saúl “Canelo” Álvarez. El púgil mexicano demostró su valía y dejó la bandera de México en alto. El tapatío fue reconocido con múltiples premios por lo hecho durante el año y reveló cuál fue la pelea más significativa en los últimos 365 días en el que Billy Joe Saunders se llevó los honores.

“Creo que la de Caleb Plant fue la pelea más grande porque solo quedaba un cinturón en juego, pero la pelea que disfruté mucho fue la de Billy Joe Saunders porque había hablado mucha mierda y porque tuvimos a 73,000 personas presenciándola“, reconoció el mexicano para The Ring Magazine.

Canelo enfrentó a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. En sus tres combates el mexicano se llevó la victoria. Sin embargo reconoció que su pelea contra el británico en el AT&T Stadium, Arlington, Texas fue un triunfo especial. Saunders salió del combate directo al hospital, con una fractura en su rostro.

Canelo contento por sus galardones

Saúl Álvarez fue seleccionado como el mejor boxeador de 2021, rótulo que ha recibido por parte de muchos medios, organizaciones y revistas ligadas al deporte. Incluso es tildado de ser el mejor atleta del año. Ante los múltiples elogios, el mexicano se mostró complacido.

“Para mí es un honor este premio de The Ring. Como siempre digo, me encanta el boxeo, hago esto porque amo el box y lo que sea que venga es un honor para mí. Es una ventaja para mí porque amo este deporte, lo respeto y siempre trato de dar lo mejor de mí”, reconoció. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

